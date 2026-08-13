Mafia: The Omertà Collection annunciato, con tutti i capitoli e la Definitive Edition su PS5 e Xbox

Dopo gli avvistamenti arriva la conferma, anzi qualcosa di più: il publisher 2K e il team Hangar 13 non solo hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X di Mafia: Definitive Edition ma anche la nuova raccolta Mafia: The Omertà Collection che contiene tutti i capitoli in versione migliorata ed estesa, disponibile da domani.
Avevamo visto che Mafia: Definitive Edition sembrava essere in arrivo su PS5 e Xbox Series in versione nativa, e infatti così è, ma è prevista anche una notevole raccolta di tutti i capitoli, che consente di mettersi in pari in un colpo solo con l'intera serie e che verrà lanciata domani, 14 agosto, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
All'interno di Mafia: The Omertà Collection troviamo dunque i seguenti titoli:
- Mafia: Terra Madre Definitive Edition, con l'espansione "Uomo d'Onore" e i contenuti Deluxe
- Mafia: Definitive Edition, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S con upgrade a 60 fps e altri miglioramenti
- Mafia II: Definitive Edition, con tutti i contenuti aggiuntivi
- Mafia III: Definitive Edition, con tutti i contenuti aggiuntivi
In sostanza, la raccolta completa e onnicomprensiva di tutti gli elementi della serie.
Upgrade gratuito per chi possiede la Definitive Edition
Coloro che possiedono già Mafia: Definitive Edition su PS4 o Xbox One riceveranno l'upgrade gratuito alle versioni PS5 o Xbox Series X|S, rispettivamente, con una mossa sicuramente gradita agli utenti che non hanno intenzione di procedere all'acquisto della raccolta.
The Omertà Collection rappresenta chiaramente un modo perfetto per recuperare in colpo solo l'intera serie di action adventure incentrati sul mondo (romanzato) della criminalità organizzata di origine italiana.
Seguendo l'ordine cronologico degli eventi, la storia inizia con Mafia: Terra Madre, che ci porta in Sicilia nel 1904, a scoprire le origini della scalata di Enzo Favara all'interno della famiglia Torrisi, espandendosi con il DLC "Uomo d'Onore", ambientato nell'anno successivo.
La trilogia in versione riveduta e corretta si sposta negli Stati Uniti e si posiziona più avanti nel tempo, tra gli anni 30 e gli anni 40, raccontando le storie di Tommy Angelo, Vito Scaletta e Lincoln Clay.