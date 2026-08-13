Mafia: The Omertà Collection annunciato, con tutti i capitoli e la Definitive Edition su PS5 e Xbox

Dopo gli avvistamenti arriva la conferma, anzi qualcosa di più: il publisher 2K e il team Hangar 13 non solo hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X di Mafia: Definitive Edition ma anche la nuova raccolta Mafia: The Omertà Collection che contiene tutti i capitoli in versione migliorata ed estesa, disponibile da domani.

Avevamo visto che Mafia: Definitive Edition sembrava essere in arrivo su PS5 e Xbox Series in versione nativa, e infatti così è, ma è prevista anche una notevole raccolta di tutti i capitoli, che consente di mettersi in pari in un colpo solo con l'intera serie e che verrà lanciata domani, 14 agosto, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

All'interno di Mafia: The Omertà Collection troviamo dunque i seguenti titoli:

Mafia: Terra Madre Definitive Edition, con l'espansione "Uomo d'Onore" e i contenuti Deluxe

Mafia: Definitive Edition, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S con upgrade a 60 fps e altri miglioramenti

Mafia II: Definitive Edition, con tutti i contenuti aggiuntivi

Mafia III: Definitive Edition, con tutti i contenuti aggiuntivi

In sostanza, la raccolta completa e onnicomprensiva di tutti gli elementi della serie.