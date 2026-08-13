Netflix chiude Night School, autori di Oxenfree, e il team Moonloot

La chiusura dello studio assume dunque una valenza simbolica, perché sembra confermare il fatto che la piattaforma abbia sempre meno intenzione di investire nei videogiochi , almeno per quanto riguarda la produzione di contenuti esclusivi da parte di team interni.

Proprio l'acquisizione di Night School era stata visita come l'avvio di una fase di espansione di Netflix in ambito videoludico, considerando l'importanza che stava raggiungendo il talentuoso team di veterani dell'industria, dopo il successo del primo Oxenfree e le ottime valutazioni da parte della critica.

Una lunga serie di tagli ai videogiochi

Night School è stato piuttosto attivo nell'ultimo periodo anche dopo l'acquisizione, avvenuta non molto tempo dopo il lancio di Afterparty: sotto l'etichetta Netflix ha infatti lanciato Oxenfree 2: Lost Signals, Thronglets, titolo collegato a un episodio della serie Black Mirror, e il recente horror narrativo Unhinged.

Nonostante buone risposte da parte della critica e "numeri veramente solidi" riferiti da Netflix su queste produzioni proprio nei giorni scorsi, sembra che la piattaforma abbia deciso di chiudere completamente il team di sviluppo.

Stessa sorte tocca anche a Moonloot, team fondato a Helsinki nel 2022 e che ancora non ha lanciato un singolo gioco, ma con il primo progetto che doveva essere una sorta di simulazione di vita sullo stile di Animal Crossing.

Queste chiusure arrivano peraltro in seguito ad altre manovre simili da parte di Netflix: nel 2024 ha chiuso Team Blue, che doveva essere uno studio di alto profilo all'interno della piattaforma, mentre nel 2025 è stato chiuso il team Boss Fight, responsabile di Squid Game: Unleashed.

Poco dopo, si è staccata dal team Spry Fox che è tornato indipendente, mentre di recente sono emerse notizie sul fatto che Refactor Games, responsabile di FIFA World Cup: Launch Edition, avrebbe licenziato circa l'85% del personale.