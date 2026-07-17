Le vendite di Zero Parades: For Dead Spies deludono, ZA/UM licenzia

Zero Parades: For Dead Spies ha venduto meno del previsto, e così ZA/UM ha annunciato licenziamenti che coinvolgeranno fino a trentadue dipendenti dello studio, nell'ottima di una ristrutturazione purtroppo inevitabile.

"Oggi condividiamo una notizia difficile. Sebbene Zero Parades: For Dead Spies abbia ottenuto il plauso della critica, i suoi risultati commerciali non ci hanno permesso di sostenere uno studio delle nostre attuali dimensioni", si legge nel messaggio del team di sviluppo.

"Abbiamo avviato procedure di licenziamento o notifiche di rischio di esubero che coinvolgono fino a trentadue dei nostri colleghi in tutti i reparti di ZA/UM. Il loro lavoro ha lasciato un segno duraturo su Zero Parades: For Dead Spies e sull'intero studio."

"Durante questo difficile processo, abbiamo continuato a confrontarci e a collaborare con i rappresentanti della ZA/UM Workers' Alliance. La struttura di ZA/UM cambierà, ma non i suoi obiettivi: i nostri standard artistici rimangono immutati e continueremo ad andare avanti."

"A chiunque stia assumendo personale in questo momento, chiediamo di prendere in considerazione i colleghi che stanno lasciando ZA/UM."