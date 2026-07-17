Mortal Kombat 2, il film ha una data di uscita in streaming

Warner Bros. ha annunciato la data di uscita di Mortal Kombat 2 in streaming: il film con Karl Urban sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max a partire dal 24 luglio, dunque nel giro di pochi giorni da oggi.
Diretto nuovamente da Simon McQuoid, Mortal Kombat 2 si pone come un seguito diretto della pellicola del 2021, capace però di introdurre diversi nuovi personaggi; a partire naturalmente dal Johnny Cage di Urban.
Il debutto su HBO Max avviene a poco più di due mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche, dove il film ha incassato 129,4 milioni di dollari a fronte di un budget stimato di 80 milioni: un risultato discreto ma non spettacolare, da qui il rapido esordio in streaming.
Ad ogni modo, i numeri totalizzati da Mortal Kombat 2 e la buona accoglienza da parte della critica hanno convinto i produttori a mettere in cantiere un terzo capitolo, di cui tuttavia al momento non si sa nulla.
Una bella sorpresa
Se avete letto la nostra recensione di Mortal Kombat 2, saprete che questa nuova trasposizione del picchiaduro targato NetherRealm Studios ci ha sorpreso in positivo, non prendendosi mai sul serio e portando sullo schermo combattimenti davvero spettacolari.
McQuoid è dunque riuscito a correggere il tiro rispetto al precedente capitolo, che soffriva di diversi problemi, e a confezionare un'esperienza divertente, da guardare rigorosamente con gli occhi di un fan di Mortal Kombat.