Mortal Kombat 2, il film ha una data di uscita in streaming

Ad ogni modo, i numeri totalizzati da Mortal Kombat 2 e la buona accoglienza da parte della critica hanno convinto i produttori a mettere in cantiere un terzo capitolo , di cui tuttavia al momento non si sa nulla.

Mortal Kombat, la classifica dei film e delle serie TV

Il debutto su HBO Max avviene a poco più di due mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche, dove il film ha incassato 129,4 milioni di dollari a fronte di un budget stimato di 80 milioni: un risultato discreto ma non spettacolare, da qui il rapido esordio in streaming.

Warner Bros. ha annunciato la data di uscita di Mortal Kombat 2 in streaming : il film con Karl Urban sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max a partire dal 24 luglio , dunque nel giro di pochi giorni da oggi.

Una bella sorpresa

Se avete letto la nostra recensione di Mortal Kombat 2, saprete che questa nuova trasposizione del picchiaduro targato NetherRealm Studios ci ha sorpreso in positivo, non prendendosi mai sul serio e portando sullo schermo combattimenti davvero spettacolari.

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McQuoid è dunque riuscito a correggere il tiro rispetto al precedente capitolo, che soffriva di diversi problemi, e a confezionare un'esperienza divertente, da guardare rigorosamente con gli occhi di un fan di Mortal Kombat.