Tides of Annihilation perde Jennifer English: problemi di salute per la doppiatrice di Gwendolyn

Jennifer English , attrice nota per aver interpretato Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 e Shadowheart in Baldur's Gate 3, è stata costretta ad abbandonare il ruolo di doppiatrice di Gwendolyn nell'action Tides of Annihilation a causa di problemi di salute.

Già trovata una nuova doppiatrice

"Abbiamo una notizia triste da condividere: Jennifer English lascerà il ruolo di voce inglese di Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation, per motivi di salute personali. Continuerà comunque a supportare il progetto in qualità di consulente", si legge nel comunicato.

Jennifer English

"All'inizio di giugno, Jennifer ci ha informati che non sarebbe più stata in grado di proseguire nel ruolo. Pur essendo naturalmente dispiaciuti per la sua decisione, abbiamo compreso e rispettato pienamente la sua scelta di dare priorità al proprio benessere. Siamo anche profondamente grati per la cura e il senso di responsabilità che ha dimostrato durante tutto il processo."

Nel frattempo, anche grazie ai consigli della stessa English, il team ha già individuato una nuova interprete per Gwendolyn. La sua identità non è stata ancora rivelata, ma il nuovo doppiaggio sarà presente nella demo giocabile di Tides of Annihilation, disponibile ai visitatori della Gamescom 2026 a fine agosto.

"Grazie al sostegno e alle raccomandazioni di Jennifer, oltre a quelle di altri membri del cast, abbiamo avuto la fortuna di trovare un'interprete di straordinario talento che potrà dare continuità a Gwendolyn. Il suo recente lavoro nei videogiochi ha colpito profondamente sia Jennifer sia il nostro team - non solo per la qualità della performance, ma per la cura e la dedizione con cui ha saputo comprendere il personaggio - e siamo entusiasti all'idea che i giocatori possano scoprire la sua interpretazione di Gwendolyn.

"Attualmente sta registrando la performance inglese di Gwendolyn per la demo giocabile della Gamescom 2026. I giocatori potranno ascoltare la sua interpretazione per la prima volta nella demo di agosto, oltre che in alcuni aggiornamenti ufficiali che condivideremo sui nostri canali nello stesso periodo."

Tides of Annihilation è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma al momento non dispone ancora di una finestra di lancio. Possibili novità potrebbero arrivare proprio durante la Gamescom 2026, dove, come già confermato, sarà presente anche una demo giocabile del titolo.