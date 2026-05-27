Tides of Annihilation è sempre spettacolare nel nuovo video sulla tecnologia del gioco

Tra le interviste agli autori e le spiegazioni tecniche, nel video riportato qui sotto è comunque possibile vedere degli scorci del gioco vero e proprio , che continua a mostrarsi decisamente spettacolare.

Con l'occasione, gli sviluppatori hanno anche riferito che Tides of Annihilation potrà essere giocato questa estate durante un evento speciale in cui una prima versione pubblica verrà messa a disposizione, anche se non ci sono ancora informazioni precise su questa dimostrazione.

Un progetto molto ambizioso

Tides of Annihilation è un action RPG che riprende qualcosa delle leggende arturiane, rielaborandole ovviamente in maniera piuttosto libera da quanto possiamo vedere anche in questo video, e mettendo in scena scontri che vengono definiti "neo-medievali" dagli sviluppatori.

Kun Fu, il produttore del gioco, spiega nel video che una volontà specifica del team è di spingere il limite massimo della qualità grafica per l'attuale tecnologia di sviluppo, ma anche cercare di mantenere un'ottimizzazione rigorosa.

Tutti i giocatori dovranno poter godere al meglio di Tides of Annihilation su qualsiasi piattaforma, dice Fu, ma al contempo vuole anche raggiungere nuovi livelli di spettacolarità.

Per raggiungere questo, Eclipse Glow Games ha stretto una collaborazione con NVIDIA e con Unreal Engine, per integrare al meglio le tecnologie offerte da entrambi i partner e raggiungere notevoli livelli di qualità grafica e performance.

Tides of Annihilation è basato su Unreal Engine ed è sviluppato in stretta collaborazione con la divisione cinese di Epic Games che si occupa del motore grafico, migliorando il processo di sviluppo attraverso nuovi strumenti.

In particolare, il lead technical artist Kai Yuan ha spiegato che il gioco sfrutta la tecnologia proprietaria Nanite a nuovi livelli, cosa che risulta visibile soprattutto durante gli scontri con i "cavalieri giganti".

In queste fasi, di cui possiamo vedere qualcosa nel video, la protagonista si trova a combattere contro nemici colossali, che possono essere scalati e diventano a loro volta delle specie di livelli semoventi, richiedendo ovviamente un notevole impegno tecnologico.

L'accordo con NVIDIA dovrebbe inoltre garantire un'ottimizzazione specifica dei driver per Tides of Annihilation, consentendo agli utenti con schede video della compagnia in questione di godere di un trattamento dedicato precisamente per il gioco in questione.

Tides of Annihilation è in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma non ha ancora una data di uscita precisa, l'abbiamo visto lo scorso novembre con un trailer del gameplay, dopo l'annuncio nel febbraio 2025 durante lo State of Play.