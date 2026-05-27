Shantae and the Seven Sirens a cifre minime su Instant Gaming: il dinamico metroidvania è in forte sconto

La ricerca di action-platformer bidimensionali di stampo classico trova da sempre un punto di riferimento nelle produzioni di WayForward. Shantae and the Seven Sirens trasporta la storica protagonista dai capelli viola su un'isola tropicale apparentemente paradisiaca, rivelando ben presto una fitta rete di labirinti subacquei e misteri legati a un gruppo di insidiose creature marine. Il gioco si distingue per una struttura esplorativa non lineare e per le caratteristiche animazioni di intermezzo realizzate dallo stimato Studio Trigger. Per chiunque voglia riscoprire il franchise o desideri un titolo leggero ma rifinito, l'attuale riduzione sul codice digitale abbatte drasticamente il costo d'accesso. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Nuove magie di fusione a piccoli prezzi

In questo specifico episodio, la progressione si basa sul sistema di Fusion Magic, che permette alla protagonista di trasformarsi istantaneamente in varie creature acquatiche e terrestri per superare ostacoli ambientali senza interrompere il ritmo dell'azione. Il prezzo di listino ufficiale monitorato su Steam per l'edizione Windows si attesta a 24,99€. Grazie alla promozione attiva in queste ore, la chiave per PC è acquistabile a un prezzo base di 3,99€ IVA esclusa, un posizionamento decisamente accessibile per il quantitativo di ore e la cura tecnica offerti dalla produzione.

Andando a definire i dettagli fiscali per l'acquisto dal territorio italiano, alla base imponibile di 3,99€ va applicata l'aliquota ordinaria del 22%, determinando un prezzo finale alla cassa di 4,87€ IVA inclusa. Lo sconto effettivo per l'acquirente si fissa quindi all'80,51%, rendendo l'investimento minimo per aggiungere un tassello fondamentale della storia di Shantae alla propria libreria. Qui trovate la nostra recensione del gioco.