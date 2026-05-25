Paralives parte alla grande su Steam: il rivale di The Sims sembra essere un nuovo fenomeno

Al momento, SteamDB riporta che il picco delle ultime 24 ore è stato fissato a 78.603 giocatori contemporanei , ma siamo ancora all'inizio e questo è un tipo di gioco che può incrementare le performance col tempo, dunque attendiamo di vedere come si comporterà nel prossimo periodo.

C'è sempre una gran voglia di simulazioni di vita, a quanto pare, e il nascente fenomeno di Paralives lo dimostra ancora una volta: il potenziale rivale di The Sims è partito alla grande su Steam , raggiungendo quasi 80.000 giocatori contemporanei al lancio.

Una lunga attesa

Paralives ha peraltro una storia piuttosto lunga e si è fatto attendere dagli appassionati: l'anno di uscita previsto era il 2025, ma arrivati a novembre scorso il rinvio è diventato inevitabile, e infatti il lancio è stato spostato a questo mese.

In ogni caso, il pubblico ha continuato a seguire con interesse questo progetto, anche perché si tratta di un titolo molto ambizioso ma creato da un team alquanto piccolo, che tuttavia porta con sé molte idee originali e interessanti, a partire dal particolare stile grafico adottato.

Considerando i dubbi sul fatto che The Sims 5 venga mai fatto, a questo punto, si aprono ampi spazi per progetti alternativi come Paralives, e il successo di questo titolo sembra confermare il fatto che il genere delle simulazioni di vita può contare ancora su una grande quantità di appassionati.