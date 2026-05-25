Paralives parte alla grande su Steam: il rivale di The Sims sembra essere un nuovo fenomeno

C'è sempre una gran voglia di simulazioni di vita, a quanto pare, e il nascente fenomeno di Paralives lo dimostra ancora una volta: il potenziale rivale di The Sims è partito alla grande su Steam, raggiungendo quasi 80.000 giocatori contemporanei al lancio.
Al momento, SteamDB riporta che il picco delle ultime 24 ore è stato fissato a 78.603 giocatori contemporanei, ma siamo ancora all'inizio e questo è un tipo di gioco che può incrementare le performance col tempo, dunque attendiamo di vedere come si comporterà nel prossimo periodo.
Dopo InZoi, potrebbe dunque trattarsi di un nuovo fenomeno di Steam, in particolare per quanto riguarda il genere delle simulazioni di vita, considerando peraltro che anche le recensioni sembrano piuttosto positive.
Una lunga attesa
Paralives ha peraltro una storia piuttosto lunga e si è fatto attendere dagli appassionati: l'anno di uscita previsto era il 2025, ma arrivati a novembre scorso il rinvio è diventato inevitabile, e infatti il lancio è stato spostato a questo mese.
In ogni caso, il pubblico ha continuato a seguire con interesse questo progetto, anche perché si tratta di un titolo molto ambizioso ma creato da un team alquanto piccolo, che tuttavia porta con sé molte idee originali e interessanti, a partire dal particolare stile grafico adottato.
Considerando i dubbi sul fatto che The Sims 5 venga mai fatto, a questo punto, si aprono ampi spazi per progetti alternativi come Paralives, e il successo di questo titolo sembra confermare il fatto che il genere delle simulazioni di vita può contare ancora su una grande quantità di appassionati.
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