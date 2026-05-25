Dopo Dreams e LittleBigPlanet, Media Molecule potrebbe star lavorando a una specie di open world

L'ex-creative director Mark Healey, che tuttavia ha lasciato il team nel 2023, aveva in effetti già riferito che il nuovo progetto di Media Molecole è più un gioco che uno strumento creativo , allontanandosi dunque dall'esperienza di Dreams, con ulteriori elementi che potrebbero emergere da alcuni documenti.

Sembra che il team di LittleBigPlanet abbia deciso di impegnarsi in qualcosa di piuttosto diverso, che pare avere caratteristiche da open world , in base a quanto possiamo dedurre da alcuni curriculum pubblicati da membri dello studio britannico e raccolti da MP1ST.

Piccoli e vaghi dettagli

Dai curriculum di lavoro emerge il fatto che il titolo potrebbe essere una nuova proprietà intellettuale, e la cosa non stupisce più di tanto considerando la spinta innovativa e l'originalità che contraddistinguono le produzioni del team.

Inoltre, in particolare, il profilo di un artista che sta attualmente lavorando all'interno di Media Molecule parla nello specifico di "contenuti open world", facendo pensare che il nuovo gioco possa appartenere a questa tipologia.

Tra i compiti previsti dal ruolo in questione emerge l'attenzione a vari elementi del gioco come la progressione del gameplay di momento in momento e a quanto pare anche una "progettazione della raccolta", facendo pensare a caratteristiche in stile raccolta di risorse.

Ovviamente sono informazioni vaghe e da considerare come voci di corridoio, ma intanto il fatto che ci siano conferme sullo stato di salute del team è già qualcosa, considerando che il silenzio che lo circonda poteva essere preoccupante.