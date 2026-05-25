PS6 con la CPU Zen 6 potrebbe emulare i giochi PS3: l'architettura Cell per ora è troppo complessa

L'informazione arriva da un'analisi di Digital Foundry , che ha fatto dei test con una PS5 che esegue Linux (con un programma dedicato) e tramite l'emulatore RPCS3, il migliore tra quelli disponibili.

PlayStation 5 permette di giocare ai titoli PS3, ma unicamente tramite cloud e non nativamente. Si tratta di un problema che non è ancora stato risolto e, ora, pare sempre più probabile che non verrà risolto in questa generazione, perché PS5 non sarebbe abbastanza potente per gestire i giochi di PS3 .

L'analisi di Digital Foundry sull'emulazione di PS3

Digital Foundry ha infatti rapidamente scoperto che PS5 non riesce a gestire l'emulazione nativa dei giochi PS3 al meglio per colpa dei limiti della CPU. Giochi come Ridge Racer 7, Resistance: Fall of Man e Heavenly Sword - che non spingono il processore - funzionano perfettamente su PS5 a risoluzioni e frame rate più elevati.

Titoli come Grand Theft Auto IV, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e God of War: Ascension, invece, hanno enormi problemi di prestazioni a causa del grande uso della SPU dell'architettura Cell PS3 per la simulazione di mondi aperti o per l'anti-aliasing. Se si aumenta la risoluzione le prestazioni non peggiorano e questo conferma a Digital Foundry che il problema è causato dalla CPU di PS5.

Test con altri giochi, come Killzone 2 e 3, così come la trilogia di MotorStorm, hanno spinto la testata a credere che solo PS6 - con la sua CPU Zen 6 - potrebbe essere in grado di gestire una vera emulazione di PS3, poiché la console sarà sufficientemente potente. Giochi come Killzone 2, infatti, usano la CPU per il post-processing e aumentare la risoluzione pesa sul processore.

Ovviamente questa è una opinione tecnica di Digital Foundry basata sulle capacità previste di PS6. Inoltre, anche nel caso nel quale la prossima console di Sony fosse in grado di gestire perfettamente l'emulazione, non è detto che la compagnia giapponese sia interessata a lavorare su un emulatore per PS3. Dovremo probabilmente attendere un annuncio ufficiale per sapere cosa voglia fare Sony.

Parlando sempre della prossima generazione, c'è chi dice che PS6 non sarebbe limitata dalle prestazioni della console portatile, la differenza di RAM non sarebbe enorme.