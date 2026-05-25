Pokémon Vento e Onda domina su Splatoon Raiders tra i giochi più attesi dai fan giapponesi

Famitsu ha pubblicato la sua nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori, permettendoci di capire in linea di massima quali sono i gusti del pubblico più hardcore del Giappone.
Non vi stupirà sapere che Pokémon Vento e Onda dominano in cima alla Top 30.
La classifica dei giochi più desiderati in Giappone
Ecco la Top 30 dei videogiochi più attesi dai lettori di Famitsu:
- [NS2] Pokémon Vento / Onda - 784 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 551 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 530 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 472 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 435 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 272 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 270 voti
- [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 225 voti
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 223 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 212 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 207 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 193 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 191 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 164 voti
- [NSW] Genshin Impact - 143 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 138 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 124 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 122 voti
- [NSW] Culdcept Begins - 117 voti
- [PS5] Beast of Reincarnation - 101 voti
- [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 98 voti
- [NS2] A-Train 9 Evolution - 95 voti
- [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 93 voti
- [NSW] Village in the Shade - 92 voti
- [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 90 voti
- [NS2] The Duskbloods - 87 voti
- [PS5] Kyoto Xanadu - 85 voti
- [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 80 voti
- [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 - 76 voti
- [PS5] Village in the Shade - 74 voti
In classifica troviamo 11 giochi per PlayStation 5, 8 giochi per Nintendo Switch e 11 giochi per Nintendo Switch 2. Nel complesso però i titoli per Nintendo Switch 2 sono nella parte alta della classifica, mentre PS5 si trova perlopiù nella seconda metà.
Pokémon Vento e Onda usciranno inoltre il prossimo anno, quindi ci aspettiamo di vedere la coppia di giochi di GameFreak in cima alla Top 30 per tanti mesi.
Diteci, tra questi quali sono i titoli che attendete di più?
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