Pokémon Vento / Onda domina tra i giochi più attesi in Giappone

Famitsu ha pubblicato come al solito la propria classifica dei giochi più attesi, compilata in base ai voti dei propri lettori giapponesi. Senza troppe sorprese, Pokémon Vento / Onda è in prima posizione.

I giochi più attesi in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[NS2] Pokémon Vento / Onda - 472 voti [NS2] Splatoon Raiders - 323 voti [PS5] Persona 4 Revival - 302 voti [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 297 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 281 voti [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 180 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 166 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 164 voti [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 161 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 159 voti [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 154 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 127 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 111 voti [PS5] Beast of Reincarnation - 106 voti [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti [NSW] Genshin Impact - 90 voti [PS5] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 85 voti [NS2] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 82 voti [NSW] Kyoto Xanadu - 80 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 74 voti [NSW] Village in the Shade - 71 voti [PS5] Ace Combat 8 - 69 voti [NS2] The Duskbloods - 66 voti [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 64 voti [PS5] Village in the Shade - 61 voti [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 60 voti [NS2] A-Train 9 Evolution - 58 voti [PS5] Kyoto Xanadu - 56 voti [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 55 voti

Su trenta posizioni, 11 sono occupate da titoli di PlayStation 5, di cui però solo tre in Top 10. Nintendo Switch 2 è però la console con più presenze, visto che ne può vantare 12, mentre il primo Nintendo Switch occupa 7 posizioni.

Supponiamo che la prima posizione della Top 30 sarà occupata fermamente da Pokémon Vento e Onda per il resto dell'anno e parte del prossimo, fino alla pubblicazione. Non crediamo che possano essere annunciati nuovi giochi in grado di scalzare le opere di Game Freak.

Segnaliamo infine che la Guardia Costiera giapponese ha lanciato una mappa di Minecraft basata sui fondali reali del Paese.