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Pokémon Vento / Onda domina tra i giochi più attesi in Giappone

Secondo i sondaggi condotti da Famitsu, testata giapponese, tra i giochi più attesi dai lettori vi è Pokémon Vento / Onda. Ecco la classifica completa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/05/2026
Due Pikachu in Pokémon Vento e Onda
Pokémon Vento
Pokémon Vento
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Famitsu ha pubblicato come al solito la propria classifica dei giochi più attesi, compilata in base ai voti dei propri lettori giapponesi. Senza troppe sorprese, Pokémon Vento / Onda è in prima posizione.

Vediamo tutta la Top 30 condivisa.

I giochi più attesi in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [NS2] Pokémon Vento / Onda - 472 voti
  2. [NS2] Splatoon Raiders - 323 voti
  3. [PS5] Persona 4 Revival - 302 voti
  4. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 297 voti
  5. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 281 voti
  6. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 180 voti
  7. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 166 voti
  8. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 164 voti
  9. [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 161 voti
  10. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 159 voti
  11. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 154 voti
  12. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
  13. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 127 voti
  14. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 111 voti
  15. [PS5] Beast of Reincarnation - 106 voti
  16. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti
  17. [NSW] Genshin Impact - 90 voti
  18. [PS5] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 85 voti
  19. [NS2] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 82 voti
  20. [NSW] Kyoto Xanadu - 80 voti
  21. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 74 voti
  22. [NSW] Village in the Shade - 71 voti
  23. [PS5] Ace Combat 8 - 69 voti
  24. [NS2] The Duskbloods - 66 voti
  25. [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 64 voti
  26. [PS5] Village in the Shade - 61 voti
  27. [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 60 voti
  28. [NS2] A-Train 9 Evolution - 58 voti
  29. [PS5] Kyoto Xanadu - 56 voti
  30. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 55 voti

Su trenta posizioni, 11 sono occupate da titoli di PlayStation 5, di cui però solo tre in Top 10. Nintendo Switch 2 è però la console con più presenze, visto che ne può vantare 12, mentre il primo Nintendo Switch occupa 7 posizioni.

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Supponiamo che la prima posizione della Top 30 sarà occupata fermamente da Pokémon Vento e Onda per il resto dell'anno e parte del prossimo, fino alla pubblicazione. Non crediamo che possano essere annunciati nuovi giochi in grado di scalzare le opere di Game Freak.

Segnaliamo infine che la Guardia Costiera giapponese ha lanciato una mappa di Minecraft basata sui fondali reali del Paese.

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