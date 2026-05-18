I titoli di coda del gioco rivelano che Rocksteady ha collaborato allo sviluppo di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, fornendo a TT Games il supporto necessario e facendo in modo che l'atteso tie-in potesse includere quegli elementi che hanno reso celebre la saga di Batman: Arkham.
A quanto pare circa ventiquattro componenti dello studio inglese hanno contribuito al progetto, e la lista include producer, designer, programmatori senior e artisti. Inoltre anche Warner Bros. Games Montreal, il team autore di Gotham Knights e Batman: Arkham Origins, è stato coinvolto.
Si parlava in effetti da tempo di come LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro puntasse a riportare sullo schermo un certo tipo di gameplay e di struttura, figli appunto della straordinaria esperienza maturata con la serie nata nel 2009 e purtroppo finita nel dimenticatoio dopo il terzo capitolo.
A tal proposito, sembra che dopo lo sfortunato Suicide Squad: Kill the Justice League gli sviluppatori di Rocksteady si siano convinti a tornare sul Cavaliere Oscuro e stiano lavorando a un nuovo gioco che potrebbe accompagnare il lancio di PS6 e Project Helix.
Tante somiglianze
Come abbiamo scritto nella recensione di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, le somiglianze del nuovo tie-in a base di mattoncini di plastica con la serie Batman: Arkham sono chiare ed evidenti, dai combattimenti all'open world.
Chiaramente la speranza è che Rocksteady abbia sfruttato questa occasione per cimentarsi nuovamente con l'Uomo Pipistrello in vista appunto di un progetto che possa vedere l'effettivo ritorno di Batman con un gioco all'altezza delle aspettative.
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