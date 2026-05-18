I titoli di coda del gioco rivelano che Rocksteady ha collaborato allo sviluppo di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, fornendo a TT Games il supporto necessario e facendo in modo che l'atteso tie-in potesse includere quegli elementi che hanno reso celebre la saga di Batman: Arkham.

A quanto pare circa ventiquattro componenti dello studio inglese hanno contribuito al progetto, e la lista include producer, designer, programmatori senior e artisti. Inoltre anche Warner Bros. Games Montreal, il team autore di Gotham Knights e Batman: Arkham Origins, è stato coinvolto.

Si parlava in effetti da tempo di come LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro puntasse a riportare sullo schermo un certo tipo di gameplay e di struttura, figli appunto della straordinaria esperienza maturata con la serie nata nel 2009 e purtroppo finita nel dimenticatoio dopo il terzo capitolo.

A tal proposito, sembra che dopo lo sfortunato Suicide Squad: Kill the Justice League gli sviluppatori di Rocksteady si siano convinti a tornare sul Cavaliere Oscuro e stiano lavorando a un nuovo gioco che potrebbe accompagnare il lancio di PS6 e Project Helix.