Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro presenta i contenuti della Deluxe Edition

Lo studio di sviluppo TT Games (gli stessi di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker) e l'editore Warner Bros. Games hanno pubblicato un nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, dedicato espressamente ai contenuti della Deluxe Edition, mostrati in uso direttamente nel gioco.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un gioco di azione-avventura narrativo in cui si vestono i panni di Bruce Wayne nel ruolo di Batman, tra viaggi per Gotham City e scontri contro i super criminali più iconici della serie: "Intraprendi un viaggio che inizia dalle origini di Batman quando il giovane Bruce Wayne si allena con la Lega delle Ombre, diventa l'eroe di Gotham City e crea una nuova famiglia di alleati con Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing e Batgirl. Affronta una minaccia sempre crescente dalla Galleria dei Nemici di Batman mentre affronti Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane e molti altri."