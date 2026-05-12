Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro presenta i contenuti della Deluxe Edition

Lo studio di sviluppo TT Games (gli stessi di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker) e l'editore Warner Bros. Games hanno pubblicato un nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, dedicato espressamente ai contenuti della Deluxe Edition, mostrati in uso direttamente nel gioco.
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un gioco di azione-avventura narrativo in cui si vestono i panni di Bruce Wayne nel ruolo di Batman, tra viaggi per Gotham City e scontri contro i super criminali più iconici della serie: "Intraprendi un viaggio che inizia dalle origini di Batman quando il giovane Bruce Wayne si allena con la Lega delle Ombre, diventa l'eroe di Gotham City e crea una nuova famiglia di alleati con Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing e Batgirl. Affronta una minaccia sempre crescente dalla Galleria dei Nemici di Batman mentre affronti Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane e molti altri."
I contenuti della Deluxe Edition
La Deluxe Edition è un'edizione speciale del gioco, dal prezzo di 89,99 euro, che comprende, oltre al gioco base, la Collezione eredità, ossia più di 30 elementi inclusi all'uscita, che coprono 3 pacchetti a tema: il pacchetto Arkham Trilogy, il pacchetto Batman of the Future e il pacchetto Musica della festa; la Collezione del caos, un pacchetto DLC post lancio separato che uscirà a settembre 2026 e includerà una nuova missione storia e la modalità Caos con Joker e Harley Quinn, oltre al pacchetto Sinistro a tema criminali, che include 7 costumi (1 per ogni personaggio giocabile originale), 1 Batmobile e 1 set di oggetti per la Batcaverna.
Inoltre, darà 3 giorni di Accesso Anticipato al gioco, che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2026.
Vi ricodiamo anche che tutti i preordini daranno diritto al costume "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" ispirato alla serie a fumetti.
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