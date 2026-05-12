Judas di Ken Levine non punta su una grafica incredibile e tecnologie all'avanguardia ed è un bene

Ken Levine - noto in quanto autore di BioShock e al lavoro su Judas, un nuovo sparatutto in prima persona profondamente focalizzato sulla trama - ha parlato recentemente con IGN USA e ha raccontato qualche dettaglio su Judas.

In particolar modo, ha spiegato qual è il suo punto di vista sulla grafica e sul perché non vuole usare tecnologie all'avanguardia.