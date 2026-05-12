Judas di Ken Levine non punta su una grafica incredibile e tecnologie all'avanguardia ed è un bene

Ken Levine - noto in quanto autore di BioShock e al lavoro su Judas, un nuovo sparatutto in prima persona profondamente focalizzato sulla trama - ha parlato recentemente con IGN USA e ha raccontato qualche dettaglio su Judas.
In particolar modo, ha spiegato qual è il suo punto di vista sulla grafica e sul perché non vuole usare tecnologie all'avanguardia.
Il commento di Levine su Judas
"Non credo che siamo mai stati un'azienda del tipo: 'Oh mio Dio, abbiamo bisogno della tecnologia più recente e all'avanguardia'. Nell'ambito del rendering non siamo mai stati una realtà di quel genere; a parte SWAT 4, non abbiamo mai provato davvero a puntare all'ultrarealismo nei nostri giochi", ha spiegato.
"È costoso e non invecchia bene quanto le soluzioni più stilizzate; BioShock ha ancora un bell'aspetto, credo, proprio perché non cercava di renderizzare ogni singolo bullone in modo super realistico. Aveva un aspetto realistico, in un certo senso, ma era più stilizzato."
"Penso che se hai l'art director giusto e l'approccio corretto, non hai bisogno di essere sempre all'avanguardia tecnologica", ha affermato. "Persino quello che stiamo facendo con Judas, tutto questo comparto narrativo su cui stiamo lavorando, non grava sulla CPU. Richiede molto lavoro da parte nostra, e per Baldur's Gate è lo stesso. C'era un'infinità di lavoro dietro quel progetto."
"Niente di tutto ciò era particolarmente esigente dal punto di vista tecnologico, giusto? Era solo un miliardo di strutture ad albero ramificate che hanno dovuto gestire - e mi tolgo il cappello davanti a quei ragazzi perché hanno fatto un lavoro straordinario - ma quella non è una sfida tecnologica o hardware. È una sfida di ingegneria e di pensiero."
Ricordiamo poi che Judas è una svolta radicale e non è un BioShock con un altro nome, sempre secondo Ken Levine.
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