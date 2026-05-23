Judas di Ken Levine potrebbe arrivare nell'anno fiscale 2028/2029

Secondo quanto emerso dall' ultimo rapporto finanziario di Take-Two , Judas , il nuovo titolo di Ken Levine, il director di System Shock 2 e Bioshock, potrebbe aver subito un rinvio interno . I dati condivisi dall'azienda suggeriscono infatti che l'obiettivo per il lancio sul mercato sia stato spostato all'anno fiscale 2028/2029 , una finestra temporale molto ampia e lontana, considerando anche da quanto lo stiamo aspettando.

Tanto tempo

Queste nuove stime sulle tempistiche trovano parziale riscontro nelle recenti dichiarazioni dello stesso Ken Levine. Nel corso di un'intervista concessa non molto tempo fa, l'autore aveva spiegato che il team di sviluppo stava lavorando duramente per raggiungere la fase di rifinitura. Tuttavia, dalle sue parole era emerso chiaramente come il team stesse affrontando molte difficoltà, descritte come veri e propri impedimenti che al momento bloccano il percorso verso la conclusione dei lavori e l'arrivo al traguardo finale.

Considerando che Judas è stato annunciato tre anni fa e che Bioshock Infinite, l'ultimo gioco firmato da Levine, è uscito nel 2013, nel 2028 saranno passati quindici anni dal suo ultimo gioco.

Che aggiungere? Rimaniamo fiduciosi che Judas ce la faccia ad arrivare sul mercato, prima o poi. In fondo non siamo noi a pagare il team di sviluppo. Speriamo soltanto che, visti i tempi che corrono, non venga cancellato.