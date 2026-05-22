Valorant ora blocca i PC dei cheater. Riot Games: "congratulazioni per il vostro fermacarte da 6.000 dollari"

Vanguard opera a livello kernel, il punto più profondo del sistema operativo, e per questo è in grado di individuare anche i cheat più sofisticati. L'ultimo update avrebbe però reso il sistema ancora più aggressivo, arrivando a bloccare la maggior parte dei firmware DMA collegati tramite SATA o NVMe . Il problema, segnalano gli utenti colpiti, è che il malfunzionamento persiste anche senza il gioco in esecuzione o dopo la disinstallazione dell'anti-cheat.

L'ultimo aggiornamento di Vanguard , il sistema anti-cheat di Riot Games utilizzato in Valorant e League of Legends, sta facendo discutere per un effetto collaterale tanto insolito quanto efficace contro i bari. Secondo diverse segnalazioni, l'update starebbe rendendo inutilizzabili i PC dei cheater che impiegano firmware DMA, una tecnologia spesso sfruttata per aggirare i controlli di sicurezza. Una volta rilevati, questi firmware verrebbero bloccati in modo permanente, al punto che l'unica soluzione sarebbe una reinstallazione completa di Windows.

Riot Games non torna sui suoi passi, anzi ci scherza su

Vanguard opera a livello kernel, il punto più profondo del sistema operativo, e per questo è in grado di individuare anche i cheat più sofisticati. L'ultimo update avrebbe però reso il sistema ancora più aggressivo, arrivando a bloccare la maggior parte dei firmware DMA collegati tramite SATA o NVMe. Il problema, segnalano gli utenti colpiti, è che il malfunzionamento persiste anche senza il gioco in esecuzione o dopo la disinstallazione dell'anti-cheat.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La situazione ha generato malcontento e lamentele da parte di chi si è ritrovato con il proprio dispositivo "briccato". "Chi è causa del suo mal pianga sé stesso", verrebbe da dire. Riot Games ha espresso lo stesso concetto in modo decisamente più ironico e tagliente, commentando sui social: "Congratulazioni ai proprietari di un nuovo fermacarte da 6.000 dollari".

La vicenda sta dividendo la community: da un lato c'è chi applaude la severità delle misure contro i cheater di Riot Games, dall'altro chi solleva dubbi sulla natura invasiva di un software capace, almeno in teoria, di danneggiare un sistema e che potrebbe attivarsi anche in caso di falso positivo.