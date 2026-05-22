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Volete uno dei migliori metroidvania a pochissimo? Prendete SteamWorld Dig su Instant Gaming

Uno dei metroidvania indie più apprezzati degli ultimi anni scende al prezzo di un caffè.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   22/05/2026
SteamWorld Dig
SteamWorld Dig
SteamWorld Dig
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Tra le offerte attive su Instant Gaming c'è anche SteamWorld Dig per PC e Mac Steam, disponibile a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il titolo di Image & Form continua a essere uno dei nomi più riconoscibili della scena indie legata ai metroidvania e ai giochi di esplorazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 10€. Con l'offerta attuale il costo finale scende a 1,22€ IVA inclusa, con un risparmio di 8,78€ e quindi uno sconto dell'87,8%.

Miniere, upgrade ed esplorazione

SteamWorld Dig unisce esplorazione sotterranea, progressione e meccaniche da metroidvania in una struttura semplice ma molto efficace. Il gameplay ruota attorno agli scavi, alla raccolta di risorse e al potenziamento graduale dell'equipaggiamento.

Nonostante gli anni sulle spalle, il gioco continua a essere considerato uno degli indie più riusciti della sua generazione, anche grazie al ritmo immediato e alla durata contenuta. A poco più di un euro IVA inclusa, resta uno degli acquisti più economici del momento su Steam.

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