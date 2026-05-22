Fable è stato classificato in vari paesi: la data di uscita si avvicina?

Tuttavia, il team in un certo senso sembra abbia confermato l'intenzione di lanciare Fable in autunno , al di là dei dubbi avanzati da molti, e il fatto che il gioco venga classificato in vari paesi fa pensare che sia ormai vicino a un lancio sul mercato.

Il periodo di uscita di Fable è un argomento piuttosto dibattuto: considerando le grandi dimensioni della produzione, per molti risulta strano che Microsoft e Playground riescano a inserire il lancio di un gioco del genere all'interno di un 2026 già piuttosto carico di uscite, a partire proprio dal colossale GTA 6 che spaventa tutte le altre produzioni previste per il periodo autunnale.

Non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, ma la data di uscita di Fable potrebbe non essere lontana a questo punto, considerando che il gioco è stato classificato in un paio di paesi proprio di recente, ovvero in Corea e Australia.

Uscita salva per l'autunno?

Secondo quanto riferito anche su Reddit, Fable è stato recentemente classificato presso l'ufficio preposto in Corea del Sud e anche in Australia a distanza di breve tempo, e la tempistica potrebbe rientrare in un lancio previsto per il 2026, nonostante la correlazione tra questi eventi non sia proprio matematica.



Considerando che Playground ha appena lanciato Forza Horizon 6, può risultare strano che, nel giro di pochi mesi, sia pronta a lanciare un titolo di grosso calibro come Fable, ma entrambi i progetti sono andati avanti in parallelo per anni, dunque potrebbe non essere un problema.

Per il momento, resta dunque valida l'idea che Fable possa arrivare nell'autunno del 2026, e il team ha ribadito proprio in questi giorni che arriverà al lancio su PC, Xbox Series X|S, Game Pass e anche PS5.