Fable verrà rinviato? Playground sembra smentire, ribadendo che "Albion ci aspetta in autunno"

Non si tratta proprio di una risposta diretta, ma la coincidenza è piuttosto sospetta: nelle ore scorse, proprio mentre prendeva quota la voce di corridoio che voleva Fable venire rinviato forse a causa di GTA 6, Playground Games ha pubblicato un messaggio in cui sembra confermare l'uscita del gioco in autunno.

Come abbiamo visto, il giornalista Jeff Grubb ha riferito nelle ore scorse di aver sentito della possibilità che Fable possa aver subito un posticipo almeno "internamente", ovvero che il team e Microsoft stiano pensando a rinviare il gioco anche a causa della possibile corrispondenza con il lancio di GTA 6.

Tra necessità di sviluppo e rischio di coincidenza con un'uscita colossale come quella del gioco Rockstar Games, Fable potrebbe finire a dicembre, e da lì lo spostamento al 2027 potrebbe essere quasi naturale.