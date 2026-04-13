Fable verrà rinviato? Playground sembra smentire, ribadendo che "Albion ci aspetta in autunno"

Non si tratta proprio di una risposta diretta, ma la coincidenza è piuttosto sospetta: nelle ore scorse, proprio mentre prendeva quota la voce di corridoio che voleva Fable venire rinviato forse a causa di GTA 6, Playground Games ha pubblicato un messaggio in cui sembra confermare l'uscita del gioco in autunno.
Come abbiamo visto, il giornalista Jeff Grubb ha riferito nelle ore scorse di aver sentito della possibilità che Fable possa aver subito un posticipo almeno "internamente", ovvero che il team e Microsoft stiano pensando a rinviare il gioco anche a causa della possibile corrispondenza con il lancio di GTA 6.
Tra necessità di sviluppo e rischio di coincidenza con un'uscita colossale come quella del gioco Rockstar Games, Fable potrebbe finire a dicembre, e da lì lo spostamento al 2027 potrebbe essere quasi naturale.
Un'affermazione che sembra una risposta
Sebbene non si tratti di una risposta diretta a questa indiscrezione, proprio nello stesso periodo l'account ufficiale di Fable ha invece ribadito la finestra di uscita già comunicata in precedenza, ovvero l'autunno del 2026.
Come potete vedere nel messaggio pubblicato su X e riportato qui sopra, Playground ha risposto a un post riferendo "Felici di accogliervi nuovamente ad Albion nell'autunno del 2026!"
Potrebbe non essere collegato alle voci precedenti, ma la coincidenza sarebbe curiosa: in ogni caso, questo indica che la posizione ufficiale di Playground, per il momento, è di mantenere l'uscita fissata per l'autunno del 2026, ovvero la famosa "holiday season" nella quale spesso Microsoft piazza le sue uscite più importanti.
D'altra parte, non è escluso nemmeno che il gioco possa uscire effettivamente a dicembre, in modo da arrivare un po' a distanza da GTA 6: anche Indiana Jones e L'Antico Cerchio, d'altra parte, uscì in un periodo simile.
D'altra parte, sappiamo bene come nell'attuale industria videoludica i posticipi siano sempre all'ordine del giorno e ancora di più per produzioni di grosso calibro come queste, dunque è difficile dare per certa qualsiasi informazioni a distanza di mesi dalla presunta uscita.