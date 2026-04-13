Fable potrebbe essere rinviato per non scontrarsi con GTA 6

Sotto Natale?

Proprio per questo motivo, l'eventuale rinvio oltre la finestra di uscita di GTA 6 potrebbe spingere Fable verso dicembre, una collocazione che, secondo alcune valutazioni interne, potrebbe portare a un rinvio al 2027, considerando che non viene considerata ottimale per le vendite perché troppo vicina al Natale.

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Per la precisione, Jeff Grubb ha detto: "Dirò che ho sentito che Fable è stato rinviato internamente. Questo non significa che uscirà l'anno prossimo. A quanto pare stanno ancora cercando di farlo uscire quest'anno, ma sono preoccupati per il lancio di GTA 6. E quindi, se venisse posticipato oltre l'uscita di GTA 6, potrebbe slittare a dicembre, il che potrebbe renderlo un candidato ideale per un rinvio al 2027".

Per adesso, comunque, Fable rimane ufficialmente in uscita nel corso del 2026, su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Prendete quindi la notizia solo come una voce di corridoio, visto che non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft, men che meno da Playground Games.