Fable potrebbe essere rinviato per non scontrarsi con GTA 6

Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal giornalista Jeff Grubb, il lancio del nuovo Fable di Playground Games avrebbe subito uno slittamento interno, pur senza compromettere, almeno per ora, l'obiettivo di un'uscita entro il 2026.
La principale preoccupazione del team di sviluppo e dell'editore, Microsoft, riguarderebbe la troppa vicinanza della data attuale con quella di lancio di Grand Theft Auto 6, un titolo attesissimo che si prevede risucchierà l'attenzione dell'intero settore per settimane, azzerando le vendite della concorrenza.
Sotto Natale?
Proprio per questo motivo, l'eventuale rinvio oltre la finestra di uscita di GTA 6 potrebbe spingere Fable verso dicembre, una collocazione che, secondo alcune valutazioni interne, potrebbe portare a un rinvio al 2027, considerando che non viene considerata ottimale per le vendite perché troppo vicina al Natale.
Per la precisione, Jeff Grubb ha detto: "Dirò che ho sentito che Fable è stato rinviato internamente. Questo non significa che uscirà l'anno prossimo. A quanto pare stanno ancora cercando di farlo uscire quest'anno, ma sono preoccupati per il lancio di GTA 6. E quindi, se venisse posticipato oltre l'uscita di GTA 6, potrebbe slittare a dicembre, il che potrebbe renderlo un candidato ideale per un rinvio al 2027".
Per adesso, comunque, Fable rimane ufficialmente in uscita nel corso del 2026, su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Prendete quindi la notizia solo come una voce di corridoio, visto che non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft, men che meno da Playground Games.