Shinobu Kocho si sta per aggiungere al roster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2

Continua la pubblicazione di contenuti extra per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 . L'editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato l'uscita, fissata per il 17 aprile, di un nuovo personaggio aggiuntivo scaricabile: Shinobu Kocho nella versione "Infinity Castle" , per la gioia di tutti gli amanti della serie e dei film collegati.

Dettagli del DLC

Il nuovo contenuto sarà acquistabile singolarmente tramite il pacchetto dedicato, denominato "Shinobu Kocho (Infinity Castle) Character Pack", oppure incluso nel "Pass personaggi "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito", un pass che garantisce l'accesso anche ad altri personaggi aggiuntivi legati al film e che costa 29,99 euro.

La pagina ufficiale del DLC spiega che "il personaggio giocabile "Shinobu Kocho (Il Castello dell'Infinito)" sarà disponibile nella "Modalità scontro"." Da specificare che non sarà possibile usarlo in altre modalità, come già avvenuto per tutti gli altri personaggi extra. Inoltre, l'acquisto include oggetti come foto profilo, citazioni e ornamenti.

Per il resto, vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Si tratta della trasposizione in videogioco dell'omonima serie giapponese, manga e anime, creata da Koyoharu Gotōge.