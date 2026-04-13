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Il televisore Thomson 4K UHD da 55" è in offerta su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il televisore Thomson 4K UHD da 55", precisamente il modello 55UA5S13, a prezzo scontato. Ecco tutti i coupon per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/04/2026
Televisore Thomson

Se cerchi un nuovo televisore ma vuoi spendere poco, il Thomson 4K UHD da 55" è su AliExpress a 389,90 €, ma con i codici MULTI45 o ITAR45 potrai risparmiare 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che l'immagine in evidenza è puramente indicativa.

Le caratteristiche del televisore

Questo televisore offre immagini definite e un'esperienza smart grazie al sistema Android TV. Troviamo un display LED con risoluzione Ultra HD 4K per goderti i tuoi giochi, programmi o film preferiti senza troppe difficoltà. Il design è moderno e le cornici sono sottili, e sono presenti porte HDMI e USB per collegare console di gioco, lettori multimediali o dispositivi di archiviazione. Inoltre, è compatibile con numerose app disponibili su Google Play.

Tante app disponibili
Tante app disponibili

Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ma se hai esigenze specifiche potresti voler optare per soluzioni migliori. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

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