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Smartphone da gaming RedMagic 10 Pro e 11 Pro in sconto su AliExpress con i nostri coupon

Se cerchi uno smartphone per goderti i tuoi giochi preferiti, i modelli RedMagic 10 Pro e 11 Pro sono su AliExpress a prezzi scontati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/04/2026
RedMagic 10 Pro

Vuoi giocare su smartphone in totale fluidità? I prodotti RedMagic sono in offerta su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Smartphone perfetti per il gaming

Lo smartphone RedMagic 10 Pro è disponibile a 699,18 €. Usa i codici MULTI60 o ITAR60 per risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo prodotto ti permetterà di goderti i tuoi titoli preferiti grazie alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz, allo schermo full AMOLED FHD+ e al processore Snapdragon 8 Elite. Il sistema di raffreddamento multidimensionale mantiene un frame rate stabile, mentre l'autonomia e le prestazioni sono altrettanto buone e convincenti.

RedMagic 10 Pro
RedMagic 10 Pro

Inoltre, è disponibile il modello RedMagic 11 Pro a 716,35 €. Usa i codici MULTI60 o ITAR60 per risparmiare altri 60 €. Puoi acquistarlo direttamente aprendo questo link. Lo smartphone è dotato di processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 7500 mAh. Nel complesso, si tratta di prodotti ideali per il gaming.

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