Hideo Kojima cerca un nemico per Physint, con una descrizione particolare

In base a quanto riferito, il nuovo gioco verrebbe identificato con il nome in codice Shimmer ed è nella fase di reclutamento di attori per costruire le scene d'intermezzo, che verosimilmente avranno una notevole importanza.

Non sono informazioni ufficiali ma deriva da un approfondito report pubblicato da MP1ST a partire da alcune indiscrezioni legate a Kojima Productions e studi partner contattati per lo sviluppo di Physint, tra i quali Pivot Motion , una compagnia specializzata in motion capture già utilizzata per Death Stranding 2: On the Beach .

Kojima Productions sta effettuando il casting per i personaggi di Physint , il nuovo grande progetto di Hideo Kojima che sembra tornare a meccaniche e atmosfere viste in Metal Gear Solid come stealth action per PS5, e tra le altre cose sta cercando un nemico principale che corrisponda a una descrizione molto particolare.

L'avvio delle riprese è vicino

Pivot Motion sarebbe dunque stato incaricato di organizzare le sessioni di motion capture per Physint in collaborazione con Kojima Productions, con il director Mari Ueda a guidare i lavori e l'avvio delle riprese che dovrebbe avvenire a giugno 2026.

Non ci sono molte informazioni, ma alcune in particolare risultano interessanti e riguardano un personaggio descritto come un nemico dotato di un accento tedesco, con una personalità silenziosa e una corporatura snella.

Questo personaggio dovrebbe essere "intenso" e "sicuro di sé in una maniera psicotica", e viene inoltre descritto come qualcosa di simile a "Mads Mikkelsen in Hannibal, ma con un certo stile", tutti elementi che sembrano davvero derivare da idee di Kojima, che ha già collaborato con l'attore danese.

Nel cast sono previsti anche una madre con bambino, cinque teenager e due uomini, tutti ruoli che pare ruotino attorno a una sorta di episodio di dirottamento di un autobus, anche se non sono stati forniti dettagli su come tutti questi possano collegarsi.

Hideo Kojima ha riferito che nel 2026 ha intenzione di dedicarsi a OD, Physint e non solo, spiegando peraltro che il nuovo gioco è uno stealth e che dunque potrebbe svilupparlo "anche mentre dorme".