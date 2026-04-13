Smartphone realme GT 7 e GT 8 Pro in offerta su AliExpress: risparmia ulteriormente con i nostri codici

Se cerchi un nuovo smartphone, i prodotti realme sono su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Smartphone realme in sconto
Partiamo dallo smartphone realme GT 7T da 256 GB, disponibile a 318,31 €. Assicurati di usare i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo prodotto è dotato di processore MediaTek Dimensity 8400 Max, display AMOLED da 6,8" e una batteria con un'ottima capacità di 7.000 mAh e ricarica da 120 W. Sono disponibili diverse colorazioni, quindi assicurati di scegliere manualmente la tua preferita.
Se preferisci, è disponibile il realme GT 7 a 385,11 €. Usa i codici MULTI45 o ITAR45 per risparmiare altri 45 €. Puoi acquistare lo smartphone aprendo questo link. In questo caso il prodotto è dotato di processore Dimensity 9400e con batteria da 7.000 mAh e ricarica da 120 W, oltre a un display AMOLED e numerose funzioni basate sull'IA.
Infine, è disponibile anche il realme GT 8 Pro 5G a 783,02 €. Usa i codici MULTI60 o ITAR60 per risparmiare 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo qui. Stavolta lo smartphone è dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria da 7.000 mAh con ricarica da 120 W e una fotocamera con teleobiettivo da 200 MP.