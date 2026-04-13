Smartphone realme GT 7 e GT 8 Pro in offerta su AliExpress: risparmia ulteriormente con i nostri codici

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Se cerchi un nuovo smartphone, i prodotti realme sono su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Smartphone realme in sconto

Partiamo dallo smartphone realme GT 7T da 256 GB, disponibile a 318,31 €. Assicurati di usare i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo prodotto è dotato di processore MediaTek Dimensity 8400 Max, display AMOLED da 6,8" e una batteria con un'ottima capacità di 7.000 mAh e ricarica da 120 W. Sono disponibili diverse colorazioni, quindi assicurati di scegliere manualmente la tua preferita.

realme GT 7

Se preferisci, è disponibile il realme GT 7 a 385,11 €. Usa i codici MULTI45 o ITAR45 per risparmiare altri 45 €. Puoi acquistare lo smartphone aprendo questo link. In questo caso il prodotto è dotato di processore Dimensity 9400e con batteria da 7.000 mAh e ricarica da 120 W, oltre a un display AMOLED e numerose funzioni basate sull'IA.

realme GT 7

Infine, è disponibile anche il realme GT 8 Pro 5G a 783,02 €. Usa i codici MULTI60 o ITAR60 per risparmiare 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo qui. Stavolta lo smartphone è dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria da 7.000 mAh con ricarica da 120 W e una fotocamera con teleobiettivo da 200 MP.