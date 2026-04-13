Un nuovo God of War potrebbe essere annunciato questo mese

Il noto giornalista Tom Henderson ha riferito che un nuovo God of War potrebbe essere annunciato in aprile, ovvero durante questo mese, forse all'interno del vociferato evento di presentazione da parte di PlayStation che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.
Ovviamente si tratta di una voce di corridoio e va presa come tale, sebbene la fonte in questo caso sia considerata piuttosto affidabile: non ci sono al momento conferme nemmeno sul fatto che l'evento di presentazione da parte di Sony sia effettivamente in arrivo, ma attendiamo possibili annunci nei prossimi giorni o anche ore.
La presentazione, eventualmente, potrebbe avvenire nel corso del possibile State of Play che, secondo alcune fonti, potrebbe avere luogo questo mese e forse proprio questa settimana, sebbene la questione sia ancora piuttosto dibattuta.
Un vero e proprio nuovo capitolo della serie
L'idea che un nuovo God of War possa essere presentato in questi giorni è stata riferita da Tom Henderson durante il podcast organizzato da Insider-Gaming (al minuto 25:00 del video riportato qui sotto), riferendo peraltro che non si tratterebbe della già annunciata God of War Trilogy Remake, ma di un capitolo nuovo della serie principale.
Il giornalista sostiene di aver sentito che il progetto è in sviluppo da tempo e che notizie su questo dovrebbero arrivare a breve, forse proprio già in questo mese attraverso un qualche evento di presentazione, come il presunto State of Play che, per alcuni, potrebbe avvenire il 16 aprile.
Ricordiamo che Sony ha lanciato God of War: Sons of Sparta proprio di recente, con uno shadow drop a sorpresa alla fine dello State of Play di febbraio. Il gioco non ha proprio scaldato più di tanto i cuori né sul fronte della critica né tra il pubblico, alimentando ulteriormente l'attesa per un nuovo capitolo principale.
Proprio questo dovrebbe essere presentato a breve, nonostante da Santa Monica ci si aspettasse anche un gioco nuovo, forse basato su una possibile nuova proprietà intellettuale.