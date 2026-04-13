Un nuovo God of War potrebbe essere annunciato questo mese

Il noto giornalista Tom Henderson ha riferito che un nuovo God of War potrebbe essere annunciato in aprile, ovvero durante questo mese, forse all'interno del vociferato evento di presentazione da parte di PlayStation che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio e va presa come tale, sebbene la fonte in questo caso sia considerata piuttosto affidabile: non ci sono al momento conferme nemmeno sul fatto che l'evento di presentazione da parte di Sony sia effettivamente in arrivo, ma attendiamo possibili annunci nei prossimi giorni o anche ore.

La presentazione, eventualmente, potrebbe avvenire nel corso del possibile State of Play che, secondo alcune fonti, potrebbe avere luogo questo mese e forse proprio questa settimana, sebbene la questione sia ancora piuttosto dibattuta.