Un evento Xbox di presentazione sarebbe in arrivo questa settimana, con l'annuncio di Metro 2039

In particolare, l'evento sarebbe previsto per giovedì 16 aprile e dovrebbe essere legato al brand Xbox, anche se non è chiaro quale come sia strutturato, o se si tratti di un evento inserito in uno dei format classici di Microsoft.

A riferirlo in particolare è Jeff Grubb, in una discussione con Jez Corden , riportata anche da NateTheHate, dunque una sorta di riunione di leaker alquanto noti e generalmente affidabili, cosa che spinge a far prendere in considerazione questa informazione.

Alcuni leaker considerati generalmente affidabili convergono sul fatto che ci sarebbe un nuovo evento di presentazione da parte di Xbox previsto per questa settimana , e dovrebbe contenere l' annuncio di Metro 2039 , che dovrebbe essere il nuovo capitolo della serie di 4A Games.

Un piccolo Xbox Games Showcase?

In base a quanto riferito da Grubb e Corden, pare che Microsoft abbia intenzione di trasmettere questa sorta di Xbox Showcase in formato ridotto, forse concentrato sui giochi third party come abbiamo visto in precedenza con l'evento di Xbox Partner Preview.



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All'interno di questa presentazione dovrebbe avere luogo l'annuncio del nuovo Metro, di cui sono emerse diverse voci di corridoio nei giorni scorsi e che pare si chiami Metro 2039.

Si tratterebbe di una coincidenza particolare perché, per la stessa data del 16 aprile, altre voci davano possibile l'organizzazione di un nuovo PlayStation State of Play, ma NateTheHate a questo proposito ha voluto specificare di non avere nessuna conferma sul fatto che questa informazione sia verosimile.

In ogni caso, non resta che attendere le prossime ore per ricevere eventuali conferme su queste informazioni. Per quanto riguarda la serie di 4A Games, proprio nelle ore scorse è emerso un video di 22 minuti a mostrare la versione cancellata di Metro 4.