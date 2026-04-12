Un video di 22 minuti mostra la versione cancellata di Metro 4

Un nuovo video emerso online mostra circa 22 minuti di gameplay di una versione cancellata nel 2022 di Metro 4 , noto anche come Metro 2039. È la possibilità di dare uno sguardo al progetto, che non arriverà mai al pubblico in una forma definitiva, in attesa di conoscere quale sarà il futuro della serie Metro.

Il Metro che non sarà

Il filmato è pieno di elementi provvisori e grafica placeholder, ma permette di intuire qual era la direzione intrapresa da 4A Games. Nonostante appaia essere ancora fortemente in lavorazione, le meccaniche sembrano già solide e in linea con la serie, dando l'impressione di un'esperienza coerente con l'identità della stessa.

Restano ignote le ragioni della cancellazione. Tra le ipotesi, si parla di possibili problemi legati alla narrazione, mentre dal punto di vista del gameplay il progetto sembrerebbe già ben avviato. Altri video condivisi nei giorni precedenti, visivamente più rifiniti, non apparterrebbero alla versione scartata, ma a una build più recente del gioco attualmente in sviluppo.

Secondo alcune indiscrezioni, Metro 2039 potrebbe essere annunciato entro la fine del mese, forse in occasione di un nuovo State of Play dedicato ai titoli third-party.

Come sempre in questi casi, è bene essere cauti: il video appare credibile, ma non si può escludere del tutto l'ipotesi di rimaneggiamenti. Per i fan della serie si tratta comunque di una curiosità, anche se resta il rammarico per un progetto mai completato.