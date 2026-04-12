Nasce Nova Assembly, una compagnia formata dagli studi di sviluppo di Olden Era, Replaced, This is the Police e altri ancora

Cinque studi indipendenti hanno deciso di unire le forze affrontare insieme la crisi dell'industria videoludica, dando vita alla holding Nova Assembly.

Tra i partecipanti figurano i team dietro titoli come Heroes of Might and Magic: Olden Era, Replaced, This Is the Police, Nikoderiko: The Magical World e Florescence. La nuova struttura è formata, nello specifico da Unfrozen, Sad Cat Studios, Weappy, VEA Games e Game Garden.