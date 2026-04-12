Nasce Nova Assembly, una compagnia formata dagli studi di sviluppo di Olden Era, Replaced, This is the Police e altri ancora

Cinque studi indipendenti hanno deciso di unire le forze affrontare insieme la crisi dell'industria videoludica, dando vita alla holding Nova Assembly.
Tra i partecipanti figurano i team dietro titoli come Heroes of Might and Magic: Olden Era, Replaced, This Is the Police, Nikoderiko: The Magical World e Florescence. La nuova struttura è formata, nello specifico da Unfrozen, Sad Cat Studios, Weappy, VEA Games e Game Garden.
In una lettera aperta, gli sviluppatori hanno spiegato le motivazioni alla base dell'iniziativa, evidenziando la crescente instabilità del settore, segnata da cancellazioni, licenziamenti e chiusure di studi, spesso attribuite a decisioni discutibili dei dirigenti. Per questo motivo, sostengono, invece di attendere un ulteriore peggioramento della situazione, gli studi indipendenti dovrebbero unirsi per "costruire un nuovo ordine".
La struttura della holding prevede che tutti i team coinvolti siano co-proprietari, partecipando alle decisioni strategiche della stessa, mentre la guida operativa è affidata a Denis Fedorov, fondatore di Unfrozen, nel ruolo di CEO.
Pur mantenendo la propria autonomia creativa, gli studi potranno collaborare strettamente, condividendo "tutto ciò che può essere condiviso": competenze, tecnologie e persino risorse finanziarie. In prospettiva, Nova Assembly punta anche a creare una propria divisione editoriale, così da rafforzare il rapporto diretto con il pubblico e ridurre la dipendenza da partner esterni.
Un elemento rilevante è che tutti e cinque gli studi fanno parte del portafoglio di GEM Capital, che negli anni ha investito milioni di dollari nei loro progetti. Resta però incerto se la nascita della holding rappresenti un passo verso un eventuale disimpegno del fondo o una nuova fase di consolidamento.