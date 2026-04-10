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Un nuovo gioco della serie Metro verrà annunciato fra pochissimo?

Secondo quanto confermato da un noto leaker, nei prossimi giorni assisteremo all'annuncio di un nuovo gioco della serie Metro da 4A Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/04/2026
L'artwork di Metro Exodus

Stando a quanto confermato dal noto leaker NateTheHate, che sappiamo essere piuttosto attendibile, a breve verrà annunciato un nuovo gioco della serie Metro: i rumor parlano di una presentazione nel corso della prossima settimana.

Se le voci venissero confermate, ci troveremmo di fronte al quarto capitolo della saga sviluppata da 4A Games, che due anni fa ha visto anche l'arrivo di uno spin-off in realtà virtuale realizzato da Vertigo Games, Metro Awakening.

Ad ogni modo, le tempistiche non sarebbero casuali: l'annuncio del nuovo Metro potrebbe trovare posto all'interno del vociferato State of Play del 16 aprile dedicato alle terze parti, ma anche questa come sappiamo è un'informazione ancora tutta da verificare.

Il prossimo State of Play di Sony avrebbe una data e sarebbe dedicato ai giochi di terze parti Il prossimo State of Play di Sony avrebbe una data e sarebbe dedicato ai giochi di terze parti

L'evento Sony potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il ritorno di Metro, ma nulla esclude che 4A Games annunci il gioco in maniera indipendente, con una presentazione separata: staremo a vedere.

Una storia più cupa

Che 4A Games stia lavorando a un nuovo Metro non è un mistero: lo studio ne ha parlato lo scorso anno, spiegando che la trama del gioco sarà molto cupa a causa della guerra in Ucraina, una situazione che ha inevitabilmente colpito gli sviluppatori: il team è stato fondato proprio lì.

La conferma di NateTheHate
La conferma di NateTheHate

Certo, potrebbe anche arrivare una sorpresa: sono diversi i progetti a cui 4A Games si sta dedicando e nulla vieta che l'annuncio riguardi magari una produzione parallela, come ad esempio un live service a base multiplayer ambientato nel mondo di Metro.

#Rumor
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