Un nuovo gioco della serie Metro verrà annunciato fra pochissimo?

Stando a quanto confermato dal noto leaker NateTheHate, che sappiamo essere piuttosto attendibile, a breve verrà annunciato un nuovo gioco della serie Metro: i rumor parlano di una presentazione nel corso della prossima settimana.
Se le voci venissero confermate, ci troveremmo di fronte al quarto capitolo della saga sviluppata da 4A Games, che due anni fa ha visto anche l'arrivo di uno spin-off in realtà virtuale realizzato da Vertigo Games, Metro Awakening.
Ad ogni modo, le tempistiche non sarebbero casuali: l'annuncio del nuovo Metro potrebbe trovare posto all'interno del vociferato State of Play del 16 aprile dedicato alle terze parti, ma anche questa come sappiamo è un'informazione ancora tutta da verificare.
L'evento Sony potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il ritorno di Metro, ma nulla esclude che 4A Games annunci il gioco in maniera indipendente, con una presentazione separata: staremo a vedere.
Una storia più cupa
Che 4A Games stia lavorando a un nuovo Metro non è un mistero: lo studio ne ha parlato lo scorso anno, spiegando che la trama del gioco sarà molto cupa a causa della guerra in Ucraina, una situazione che ha inevitabilmente colpito gli sviluppatori: il team è stato fondato proprio lì.
Certo, potrebbe anche arrivare una sorpresa: sono diversi i progetti a cui 4A Games si sta dedicando e nulla vieta che l'annuncio riguardi magari una produzione parallela, come ad esempio un live service a base multiplayer ambientato nel mondo di Metro.