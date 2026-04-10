Un nuovo gioco della serie Metro verrà annunciato fra pochissimo?

Il prossimo State of Play di Sony avrebbe una data e sarebbe dedicato ai giochi di terze parti

Ad ogni modo, le tempistiche non sarebbero casuali: l'annuncio del nuovo Metro potrebbe trovare posto all'interno del vociferato State of Play del 16 aprile dedicato alle terze parti , ma anche questa come sappiamo è un'informazione ancora tutta da verificare.

Una storia più cupa

Che 4A Games stia lavorando a un nuovo Metro non è un mistero: lo studio ne ha parlato lo scorso anno, spiegando che la trama del gioco sarà molto cupa a causa della guerra in Ucraina, una situazione che ha inevitabilmente colpito gli sviluppatori: il team è stato fondato proprio lì.

La conferma di NateTheHate

Certo, potrebbe anche arrivare una sorpresa: sono diversi i progetti a cui 4A Games si sta dedicando e nulla vieta che l'annuncio riguardi magari una produzione parallela, come ad esempio un live service a base multiplayer ambientato nel mondo di Metro.