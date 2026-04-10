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Il nuovo trailer di Honor of Kings: World svela l'arrivo di un Alpha test per PC

Honor of Kings: World torna a mostrarsi con un nuovo trailer che annuncia l'arrivo di un Alpha Test su PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/04/2026
Honor of Kings: World
Honor of Kings: World
Honor of Kings: World
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Dopo un lungo periodo di silenzio, Tencent e TiMi Studios hanno annunciato un Alpha Test a numero chiuso per PC di Honor of Kings: World, accompagnato da un nuovo trailer visibile qui sotto.

Non è stata ancora comunicata una data di avvio, ma gli sviluppatori spiegano che l'accesso iniziale sarà limitato ai giocatori negli Stati Uniti, in alcuni paesi asiatici e in una selezione ristretta di paesi europei. L'Italia non rientra nella prima ondata, ma altre regioni verranno aggiunte in seguito: chi è interessato può comunque registrarsi tramite il sito ufficiale a questo link.

I contenuti dell'Alpha

Secondo le informazioni diffuse, l'Alpha permetterà di esplorare liberamente il vasto mondo di Primaera e di provare il sistema di combattimento basato sui Flow Styles, che consente di alternare in tempo reale le tecniche di due eroi. Saranno presenti attività sia PvE sia PvP, con un combat system incentrato sulla precisione, tra parate, schivate perfette e controlli molto reattivi.

Non mancheranno boss fight cooperative con meccaniche che evolvono durante lo scontro, funzioni social come hub condivisi e attività in co-op, oltre a sistemi di costruzione della casa, agricoltura e crafting. Insomma, si prospetta un pacchetto di contenuti e meccaniche piuttosto abbondante.

L'action GDR Honor of Kings: World torna a mostrarsi con un gameplay trailer dalla GDC 2025 L'action GDR Honor of Kings: World torna a mostrarsi con un gameplay trailer dalla GDC 2025

Annunciato a fine 2021, Honor of Kings: World è un action GDR tripla A sviluppato da TiMi Studio Group e spin-off del popolare titolo mobile Honor of Kings. Il gioco propone ampie aree da esplorare, boss di grandi dimensioni e una vasta gamma di equipaggiamenti e abilità. È pensato per essere giocato sia in solitaria sia in cooperativa online fino a un massimo di tre altri giocatori. Al momento è confermato per PC e dispositivi mobile, ma non dispone ancora di una finestra di lancio.

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