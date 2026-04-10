The Pines è un horror psicologico che ricorda parecchio Alan Wake 2

Studio Abattoir ha annunciato The Pines, un horror psicologico che ricorda parecchio Alan Wake 2: strutturato come un action RPG dalla forte componente narrativa, il gioco ci mette al comando di Edward Walker, un ex detective segnato da un caso irrisolto che lo ha consumato fin nel profondo.

L'uomo decide di ritirarsi nella comunità isolata di The Pines, ma quello che all'apparenza sembrava un rifugio sicuro si rivela ben presto un luogo oscuro, abitato da persone ambigue e bugiarde, che sembra abbiano tutte qualcosa di grave da nascondere.

Nel corso dell'avventura avremo modo di plasmare la personalità e le abilità di Edward grazie alle nostre scelte, cimentandoci con sessioni esplorative, meccaniche investigative e furiosi combattimenti che aggiungono una consistente dose d'azione all'esperienza.

A proposito di scelte, le nostre decisioni in The Pines avranno un peso concreto sia sulla narrazione che sul gameplay, influenzando questi aspetti mentre ci dedichiamo anche a numerosi incarichi secondari.