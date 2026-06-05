Un nuovo gioco sulle Hot Wheels trapela online prima dell'annuncio ufficiale

È trapelato online prima del suo annuncio ufficiale un nuovo gioco sulle Hot Wheels, i celebri modellini di automobili, che sembra porsi in continuità con i due giochi precedenti arrivando dallo stesso team di sviluppo ma con un titolo differente.
Dopo Hot Wheels Unleashed, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged e Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem (quest'ultimo sviluppato però da GameMill), il nuovo gioco sembra chiamarsi Hot Wheels: Infinite Rush e pare sia sviluppato ancora una volta dal team italiano Milestone, portando avanti la tradizione videoludica dei modellini da collezionare.
Con ogni probabilità, l'annuncio ufficiale del gioco è previsto per questa sera durante la Summer Game Fest, ma evidentemente alcune informazioni sono emerse prima del tempo, in questo caso da parte del noto insider billbil-kun sul sito Dealabs.
Un altro gioco di guida arcade da Milestone
Da quanto emerge dalle prime informazioni, Hot Wheels: Infinite Rush sembra essere un gioco di guida arcade particolarmente spettacolare e non particolarmente tendente al realismo, visto il soggetto in questione, ma con un modello di guida solido.
Il leaker in questione riporta anche la possibile data di uscita del nuovo gioco, che sarebbe fissata per il 24 settembre, andando dunque a piazzarsi in un periodo già affollatissimo.
Come abbiamo visto in precedenza, infatti, un sacco di editori stanno cercando di allontanarsi dall'uscita di GTA 6 prevista per novembre piazzando i propri titoli prima di questa, ma col risultato di generare un calendario decisamente sovraffollato per settembre.
In ogni caso, Hot Wheels: Infinite Rush sembra sia destinato ad arrivare nella seconda metà del mese in questione su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, al prezzo di 49,99$ almeno secondo queste prime informazioni.
Online era trapelato anche il trailer di presentazione del gioco, ma è stato prontamente rimosso in attesa dell'annuncio previsto per questa sera durante la Summer Game Fest 2026, che seguiremo a partire dalle ore 23:00.
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