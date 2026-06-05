Un nuovo gioco sulle Hot Wheels trapela online prima dell'annuncio ufficiale

È trapelato online prima del suo annuncio ufficiale un nuovo gioco sulle Hot Wheels, i celebri modellini di automobili, che sembra porsi in continuità con i due giochi precedenti arrivando dallo stesso team di sviluppo ma con un titolo differente.

Dopo Hot Wheels Unleashed, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged e Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem (quest'ultimo sviluppato però da GameMill), il nuovo gioco sembra chiamarsi Hot Wheels: Infinite Rush e pare sia sviluppato ancora una volta dal team italiano Milestone, portando avanti la tradizione videoludica dei modellini da collezionare.

Con ogni probabilità, l'annuncio ufficiale del gioco è previsto per questa sera durante la Summer Game Fest, ma evidentemente alcune informazioni sono emerse prima del tempo, in questo caso da parte del noto insider billbil-kun sul sito Dealabs.