Seppur le vendite delle vetture di plastica, vuoi per collezionismo o per regali a nipoti e figli, continuano a essere un business fiorente, l'adattamento all'era digitale era inevitabile. Questo ha fatto sì che su console, mobile e PC siano arrivati moltissimi prodotti; l'ultimo rilascio sul mercato è Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem , edito da GameMill Entertainment e sviluppato da 3DClouds .

Il mito delle Hot Wheels, nonostante l'incedere degli anni, sembra destinato a non tramontate, grazie alle stravaganti creazioni che dal 1968 occupano stabilmente gli scaffali dei negozi di giocattoli. Se da piccoli, o anche più grandicelli, ci siamo divertiti a far sfrecciare le macchinine colorate su tappeti o sui circuiti e rampe originali, il passare del tempo ha costretto l'azienda statunitense a fare il passo al digitale, concedendoci la possibilità di continuare a immedesimarsi in stuntman anche in formato videoludico.

Per completare la maggior parte degli eventi occorre semplicemente totalizzare un determinato ammontare di punti. Nonostante ci siano tre gradi di obiettivi raggiungibili, si può passare all'evento successivo anche senza raggiungere gli obiettivi secondari, accontentandosi del primo livello di punteggio minimo. I traguardi secondari sono composti principalmente dal trovare e distruggere oggetti disseminati per l'arena, sempre abbastanza visibili, ma la cui ricerca potrebbe spezzare il ritmo e abbassare il moltiplicatore bonus delle acrobazie.

Dopo un breve tutorial sul sistema di guida, basato sulle basilari sterzate, retromarcia e derapata, e a uno sguardo superficiale alle acrobazie aeree più semplici, si può accedere alla modalità principale, ovvero la Carriera . Quest'ultima è una classica modalità lineare, cadenzata da un susseguirsi di eventi estremamente simili tra loro, sia per obiettivi da promuovere che per composizione dell'arena da distruggere e rampe per poter prendere letteralmente il volo.

Colorate e scattanti

Purtroppo vi è ben poco a spezzare la noia del susseguirsi di eventi per completare le sette aree presenti, nonostante ognuna di esse presenti una all'incirca una decina di eventi, rendendole completabili in poco tempo. Le performance in cui siamo chiamati a dare spettacolo sono di tre tipologie soltanto: distruzione, spettacolo ed evento speciale; quest'ultimo non si differenzia dagli altri in modo particolare se non per l'obbligo di usare una macchinina specifica.

Questo aspetto ci porta inoltre a dover sottolineare come le stravaganti vetture non sono purtroppo personalizzabili in alcun modo e tutte le varianti presenti, 21 per l'esattezza, si sbloccano semplicemente proseguendo nelle arene e completando tutti gli obiettivi richiesti in determinati show. Rimane comunque indiscutibile la loro presenza scenica, perfettamente disegnate con forme e colori sgargianti e ognuna di esse con un'acrobazia unica da sfoderare all'apice del moltiplicatore punti; il non poter però poter metterci un nostro graffio personale o il solo cambiare colore alla carrozzeria rimane un piccolo dispiacere.