PS5 Pro è arrivata, presto anche la recensione: cosa volete sapere sulla console? Fate le vostre domande!

L'uscita di PS5 Pro è infatti attesa per il 7 novembre, dunque ormai è veramente questione di giorni e anche la nostra recensione arriverà a breve, ma se intanto volete potete indicarci le vostre maggiori curiosità al riguardo.

Non possiamo ancora riferire i dettagli sulle modalità di pubblicazione della recensione di PS5 Pro, ovvero non abbiamo modo ancora di annunciare la data in cui questa verrà pubblicata, ma dovrebbe comunque arrivare prima del lancio sul mercato, che è ormai prossimo.

PS5 Pro è appena arrivata in redazione , come testimoniano le prime foto scattate alla confezione e questo significa che le prove sono iniziate, con la recensione dedicata che arriverà presto: nel frattempo, diteci cosa vorreste sapere sulla console!

Scopriamo insieme PS5 Pro!

Scrivete anche qui sotto nei commenti tutte le domande che vi vengono in mente su PS5 Pro, in modo anche da suggerirci gli elementi su cui focalizzare le prove e gli argomenti su cui incentrare la recensione e la panoramica in arrivo.

Il retro della confezione di PS5 Pro

Trattandosi di un'evoluzione mid-gen, buona parte della valutazione si incentrata chiaramente sui miglioramenti applicati rispetto al modello base.

Chi ha già prenotato la console ovviamente la riceverà nelle ore successive alla recensione, ma trattandosi di un dispositivo decisamente costoso, essendo piazzato sul mercato al prezzo di 800 euro, può essere interessante ricevere informazioni in anticipo.

Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete particolari domande da proporre alla redazione e noi faremo in modo da rispondere alle curiosità durante le live sull'argomento e in sede di recensione, in modo da scoprire insieme questa nuova console da parte di Sony.