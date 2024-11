PS5 Pro non ha il logo "8K" ed è "disc-free": varie curiosità dalle nostre prime foto sulla confezione

Come abbiamo riferito poco fa, PS5 Pro è finalmente arrivata in redazione proprio in queste ore, e ci prepariamo dunque a una sua valutazione approfondita, ma intanto possiamo dare un'occhiata alle prime foto che abbiamo scattato alla confezione della console, che consentono di far emergere alcune caratteristiche e curiosità già a partire dalla scatola.

La scatola corrisponde precisamente a quella che era già trapelata nelle prime foto pubblicate online della versione giapponese, ma in questo caso i testi sono ovviamente più comprensibile e consentono di vedere quali sono le caratteristiche su cui Sony ha incentrato la comunicazione a partire dalla confezione stessa.

La nuova console si presenta come un'evoluzione sostanziale di quella già presente sul mercato, dunque alcuni elementi spiccano in maniera particolare, ma ci sono anche delle curiosità che emergono in questa confezione tutta nuova, ma incentrata sullo stile grafico già adottato in precedenza.