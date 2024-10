PS5 Pro si mostra nelle prime foto della confezione, vediamo anche il "bollino" per i giochi Enhanced

Su internet sono emerse le prime foto che mostrano la confezione di PS5 Pro, con la console ormai vicina al suo lancio sul mercato, e anche un focus su un particolare interessante, ovvero il "bollino" che certifica i giochi Enhanced, ovvero compatibili con le potenzialità del nuovo modello.

Come visibile nelle foto riportate qui sotto, che mostrano la confezione prevista per il mercato giapponese, la quale dovrebbe comunque corrispondere a quella per il mercato occidentale, la scatola sembra più piccola e compatta rispetto a quelle dei precedenti modelli di PS5.

Per il resto, lo stile adottato è praticamente lo stesso visto in precedenza, riprendendo in particolare quello della console in versione Digital, con lo sfondo nero dall'aspetto piuttosto elegante.