Tutta la nuova serie Mac M4 partirà da 16 GB di RAM: addio definitivo agli 8 GB

È stata senz'ombra di dubbio una settimana colma di annunci per Apple , che ha presentato rispettivamente i nuovi iMac M4 , Mac mini M4 e MacBook Pro M4 , tra l'altro con l'introduzione dei nuovi chip M4 Pro ed M4 Max. La nuova serie, complice un chip ancor più potente e prestante, supporterà pienamente Apple Intelligence , la nuova intelligenza artificiale proprietaria che vedremo in Italia nel corso di aprile 2025 . Uno dei cambiamenti più significativi nelle specifiche tecniche della nuova serie M4 riguarda, però, la memoria unificata : scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante novità.

A partire da novembre, potremo dire definitivamente addio alla RAM da 8 GB di partenza: tutti i nuovi modelli di Mac con chip proprietario M4, che comprendono rispettivamente iMac M4 , Mac mini M4 e MacBook Pro M4 presenteranno 16 GB di memoria unificata come configurazione di partenza , che potrà poi essere ovviamente estesa in base alle preferenze e alle esigenze del singolo utente.

MacBook Air M2 e M3: prezzo ridotto e RAM aumentata

Piccoli cambiamenti anche per i modelli precedenti, più nello specifico MacBook Air con chip proprietario M2 e M3, che a partire da adesso presenteranno il doppio della memoria di base, vale a dire 16 GB di RAM, ad un costo di partenza pari a 1249 euro, rappresentando così un'alternativa più economica e dal buon rapporto qualità / prezzo.

MacBook Air M3

Vi ricordiamo infine che tutta la nuova serie di Mac con chip proprietario M4 è già preordinabile, e sarà disponibile alla vendita a partire dal prossimo 8 novembre. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.