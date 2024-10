Croc: Legend of the Gobbos ha un mese di uscita più definito e anche delle edizioni fisiche con Collector's

Si tratta di un rifacimento di uno dei più noti platform 3D della fine degli anni 90, considerabile l'epoca d'oro del genere, con una remaster che "mira a riaccendere l'immaginazione dei giocatori con una grafica HD migliorata, controlli moderni e un'esperienza di gioco autentica che trasporterà i giocatori all'epoca d'oro dei videogiochi", come dichiarato dal fondatore di Argonaut Games, Jez San in un comunicato stampa.

Il gioco è previsto arrivare a dicembre , cosa ormai piuttosto scontata considerando che l'idea rimaneva di lanciarlo entro la fine del 2024 e, ormai, le scelte erano alquanto limitate. Il fatto che le prenotazioni per l'edizione fisica scadano il 10 dicembre può inoltre fornire un ulteriore indizio, sebbene non sia mai facile dare per scontato il lancio di un titolo al giorno d'oggi, considerando che potrebbe sempre subire un posticipo.

Argonaut Games ha ulteriormente precisato il periodo di uscita di Croc: Legend of the Gobbos , di fatto anticipando quello che sarà il mese previsto per l'arrivo della remaster, che avrà anche delle edizioni fisiche per PS5 e Nintendo Switch .

C'è anche una ricca Collector's Edition

Le edizioni fisiche comprendono una versione standard a 39,99 dollari e una lussuosa Collector's Edition a 129,99 dollari, che comprende numerosi contenuti.

I contenuti della Collector's Edition di Croc: Legend of the Gobbos

All'interno di quest'ultima troviamo una copia del gioco con manuale completo a colori, una statuetta in resina di Croc, colonna sonora su 4 CD, un portachiavi in PVC, un adesivo Ultra3DFX, due poster e una confezione speciale, per i grandi appassionati di Croc.

Croc: Legend of the Gobbos ripropone l'esperienza di gioco originale ma interamente rifatta in termini di grafica, con anche la possibilità di scegliere tra la versione classica e la nuova, sia in termini di grafica che di controlli.

Oltre alla scelta tra nuova grafica in alta definizione e quella in vecchio stile e tra controlli aggiornati o in stile "tank", all'interno della remaster troviamo anche una Crocipedia, ovvero una sorta di museo con documenti, disegni e altri elementi interessanti sullo sviluppo del gioco, e anche il Crocumentary, ovvero un vero e proprio documentario con interviste e testimonianze sull'originale.

A questo punto attendiamo di conoscere una data di uscita precisa per Croc: Legend of the Gobbos, che dovrebbe arrivare all'interno di dicembre 2024.