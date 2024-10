Mac mini M4 è ufficiale: tutte le novità del nuovo modello pensato per Apple Intelligence

Ampio focus viene dato alla connettività , con due porte USB-C compatibili con USB 3, oltre che un jack audio in grado di supportare cuffie ad alta impedenza per il lato anteriore. Sul lato posteriore di Mac mini M4 troviamo invece tre porte Thunderbolt 4 .

Una delle caratteristiche di Mac mini M4 che saltano subito all'occhio risiede nelle dimensioni estremamente compatte , con appena 12,7 centimetri per lato , riuscendo così a ridurre sensibilmente lo spazio richiesto a confronto del modello precedente. Il vero e proprio cuore del nuovo Mac mini è rappresentato dal chip proprietario M4 (fino ad oggi appannaggio dell'ultimo modello di iPad Pro), che è in grado di garantire prestazioni fino a 1,8 volte più veloci a confronto del modello con chip M1 precedentemente uscito, con una CPU da 10 core e una GPU a 10 core , oltre che 16 GB di memoria unificata di partenza.

Mac mini M4 Pro: le specifiche tecniche ufficiali

A questo si aggiungerebbe Mac mini con chip M4 Pro, che permetterà di affrontare carichi di lavoro ancor più pesanti rispetto al modello sopracitato, con una GPU ad un massimo di 20 core che promette il doppio delle prestazioni del chip M4.

Il retro di Mac mini M4

Il modello di Mac mini con chip M4 Pro condivide gran parte della connettività presente sul modello M4, eccezion fatta per le tre porte Thunderbolt 5. Mac mini M4 Pro presenterà un massimo di 64 GB di memoria unificata: oltre a questo, i nuovi Mac mini con chip M4 e M4 Pro supporteranno pienamente Apple Intelligence, il cui arrivo in Italia è previsto per aprile 2025. Tale supporto è garantito da un Neural Engine notevolmente più rapido che in passato, che nel caso del chip M4 Pro presenta una velocità 3 volte maggiore rispetto a Mac mini con chip M1.