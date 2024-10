Il fan di Borderlands 4 malato terminale riuscirà a vedere il gioco: racconta anche la sua storia con la serie

Come vi abbiamo già segnalato, recentemente è circolata in rete la triste storia di Caleb McAlpine , un uomo di 37 anni malato terminale che vorrebbe tanto poter provare Borderlands 4 , il gioco sparatutto di Gearbox Software, prima che la malattia glielo renda impossibile.

McAlpine racconta la sua storia con Borderlands

McAlpine ha parlato con GamesRadar e ha confermato che, sì, Gearbox lo porterà a vedere una build in fase di lavorazione di Borderlands 4.

"Onestamente non mi aspettavo che la cosa esplodesse in questo modo", scrive McAlpine al sito via e-mail: "Ho ricevuto migliaia di notifiche e streamer [di cui ho visto i video] che commentavano la cosa. Quando ho ricevuto un'e-mail da Randy [Pitchford] non potevo crederci. È stato fantastico vedere il CEO di Gearbox che mi mandava un'email e mi diceva che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutarmi. Ad essere sincero, sono rimasto sbalordito. In senso positivo. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mi è sembrato quasi un sogno, ad essere sincero".

McAlpine ha anche svelato che la sua passione per Borderlands è nata ai tempi in cui faceva parte dell'esercito: "In realtà facevamo feste per Borderlands a casa o in caserma, dove mettevamo insieme tre o quattro televisori e giocavamo in quel modo... Da allora ho sempre giocato a questi giochi. Tutti i giochi sono belli a modo loro, dai personaggi alle armi. Sono semplicemente divertenti da giocare".

Ovviamente McAlpine sta passando momenti che definire difficili è riduttivo. L'uomo svela però che cerca sempre nei videogiochi un modo per superare le difficoltà e, nei giorni in cui è in ospedale a fare la chemioterapia, utilizza un Nintendo Switch che gli è stato regalato e, ovviamente, anche lì ha comprato l'intera serie di Borderlands.

McAlpine vedrà il gioco, ma noi per il momento possiamo per certo accontentarci dei primi concept art di Borderlands 4.