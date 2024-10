Il creatore di Stardew Valley ha completato il gioco al 100%, dopo anni

Gli sviluppatori giocano i propri stessi giochi? Non tutti, ma nel caso di ConcernedApe - nome d'arte di Erik Barone - assolutamente sì. Non solo, Barone ha appena completato al 100% su Steam Stardew Valley , un'impresa che persino per il creatore del gioco non sarà stata rapida e semplice.

Il messaggio di Barone su Stardew Valley

In un post pubblicato su Twitter, Barone ha svelato che il 25 ottobre 2024 ha ufficialmente ottenuto l'ultimo Achievement che gli mancava per completare al 100% Stardew Valley. Parliamo di "Fector's Challenge" e richiede che il giocatore batta il minigioco Journey of the Prairie King senza morire. Solo l'1,2% dei giocatori aveva questo risultato quando Barone l'ha ottenuto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Journey of the Prairie King è un gioco arcade a cui il giocatore può accedere nello Stardrop Saloon. Si tratta di uno sparatutto dual stick, in cui il giocatore deve sparare ai nemici che appaiono a ondate da tutti i lati dello schermo, evitando di toccare sia i nemici che i loro proiettili. I nemici diventano più forti e variegati man mano che si procede, e la raccolta di potenziamenti in determinati punti è fondamentale per la sopravvivenza, quindi anche la fortuna ha il proprio peso.

Quindi, anche se Barone è colui che ha creato il minigioco e colui che ha deciso di rendere la sfida parte della lista degli Achievements, non è sorprendente che abbia fatto fatica a completarla, soprattutto perché probabilmente ha di meglio da fare che esercitarsi in Journey of the Prairie King (ad esempio lavorare sul suo nuovo gioco, Haunted Chocolatier). E voi, avete completato questa sfida?