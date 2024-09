Borderlands 4 si mostra nei primi concept art sul nuovo capitolo della serie

Dopo l'annuncio avvenuto nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, arrivano anche alcuni concept art per Borderlands 4, che non mostrano effettivamente il gioco ma possono aiutare a farsi un'idea di alcune delle sue ambientazioni e atmosfere, se non altro.

Abbiamo visto il primo trailer di annuncio in occasione della Gamescom 2024, ma anche quello, a dire il vero, non è stato propriamente esplicito sulle caratteristiche del gioco né sulla sua grafica, considerando che si è trattato di un video prettamente narrativo che non ha consentito di vedere granché di effettivo.

Anche in questo caso si tratta soprattutto di farsi un'idea, perché le illustrazioni visibili qui sotto non sono screenshot quanto piuttosto disegni preparatori, che tuttavia possono essere significativi per intuire lo stile e alcune caratteristiche delle ambientazioni.