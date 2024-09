Frostpunk 2 avrà il supporto ufficiale alle mod sin dal lancio tramite il FrostKit

Tramite un trailer di Frostpunk 2, gli sviluppatori di 11bit studios hanno svelato che sin dal lancio sarà disponibile la versione beta del FrostKit, il tool ufficiale per la creazione delle mod da parte della community, una delle funzionalità più richieste dalla community.

Nel filmato possiamo vedere un assaggio di quello che sarà possibile fare, dal creare modelli personalizzati all'aggiungere elementi di ogni genere alle mappe, come dei giganteschi dinosauri o dei buffi esserini cornuti. A detta degli sviluppatori, tutto ciò è stato possibile in Frospunk 2 grazie al passaggio all'Unreal Engine 5, dato che il motore proprietario utilizzato per il precedente capitolo aveva una serie di limiti che impediva la creazione di strumenti dedicati per il modding.