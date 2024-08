L'app di Xbox Game Pass svela altri due giochi in arrivo a settembre

Anticipando il probabile annuncio da parte di Microsoft della prossima settimana, l'app per mobile di Xbox Game Pass ha svelato l'arrivo di altri due giochi a settembre all'interno del catalogo del servizio.

I giochi del Game Pass confermati per il mese di settembre

Tenendo in considerazione gli altri titoli confermati in precedenza, inizia a prendere forma la line-up di PC e Xbox Game Pass per il mese di settembre. Vediamo l'elenco:

Star Trucker - 3 settembre

Age of Mythology Retold - 4 settembre

Expeditions: A Madrunner Game - 5 settembre

Riders Republic - 11 settembre

Frostpunk 2 (PC) - 20 settembre

Ara: History Untold (PC) - 24 settembre

Una gara su neve in Rider Republic

Ovviamente questa è solo la lista parziale dei giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass, con Microsoft che probabilmente svelerà la line-up completa dei giochi della prima metà di settembre all'inizio della prossima settimana. Vi ricordiamo inoltre che oggi 3 giochi saluteranno il servizio, uno dei quali è l'apprezzato sparatutto in prima persona Atomic Heart.