Xbox Game Pass perderà tre giochi il 31 agosto, tra cui Atomic Heart

Presto l'annuncio dei giochi in arrivo su Game Pass durante la seconda metà di agosto?

Come al solito vi ricordiamo che gli abbonati a PC e Xbox Game Pass tutti i giochi sopraelencati potranno essere acquistati su Xbox Store e Windows Store beneficiando di uno sconto del 20% nei giorni precedenti alla rimozione dal catalogo del servizio (salvo offerte più vantaggiose). Ad esempio, Atomic Heart è in offerta a 55,99 euro, contro i 69,99 euro canonici.

Un match in Guilty Gear -Strive-

Solitamente Microsoft aggiorna la lista dei giochi prossimi a lasciare il catalogo poco prima di svelare una nuova mandata di titoli. È probabile dunque che in settimana, se non già oggi, arriverà l'annuncio dei giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass durante la seconda metà di agosto. Inoltre, ricordiamo che Xbox sarà presente alla Gamescom 2024 del 21 - 25 agosto e per l'occasione potrebbero essere in programma delle sorprese per tutti gli abbonati. Staremo a vedere.