Silent Hill 2 si presenta con un inquietante trailer della storia

Una volta fra le strade nebbiose di Silent Hill, però, le cose non vanno come James si aspettava: lungo il cammino l'uomo incontra diverse persone evidentemente terrorizzate da qualcosa , nonché una donna apparentemente identica alla sua Mary.

Com'è possibile, dunque, che la lettera che l'uomo ha ricevuto sia stata scritta proprio da lei? Si tratta di un mistero che il protagonista di Silent Hill 2 è determinato a svelare , ed è per questo che raggiunge l'inquietante cittadina.

Il video si apre con il misterioso messaggio che Mary ha mandato a suo marito James da Silent Hill, il luogo in cui la donna aveva chiesto di poter tornare un giorno... prima di morire per una grave malattia.

Bloober Team e Konami hanno pubblicato un inquietante trailer della storia di Silent Hill 2 che ci introduce ai personaggi e all'ambientazione dell'atteso remake del classico survival horror, in arrivo il prossimo ottobre su PC e PS5.

L'atmosfera non manca

Di recente Bloober Team ha chiesto di avere una possibilità con Silent Hill 2, viste le tante polemiche che hanno accompagnato finora la campagna promozionale del gioco, ma bisogna dire che il trailer della storia possiede una gran bella atmosfera.

Il video non perde l'occasione di riproporre sequenze iconiche dell'originale Silent Hill 2, a testimonianza di come questo remake sia il frutto di una grande passione. Bisognerà capire se anche sul piano della realizzazione sia stato fatto un buon lavoro o meno.

Dovremo attendere ottobre per saperne di più? Forse no: abbiamo la sensazione che fra poco potrebbe accadere qualcosa e vi suggeriamo di restare su Multiplayer.it per scoprire di che si tratta...