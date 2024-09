Il team di Concord è entrato in completo silenzio radio sin dal lancio su PS5 e Steam

A quanto pare il team Firewalk Studios è entrato in silenzio radio sin dal lancio a dir poco sottotono di Concord, dunque senza le classiche e frequenti iterazioni che avvengono tra sviluppatori e community nei giochi live service e messaggi sui social.

Come notato da alcuni utenti, dal 23 agosto (il giorno dell'uscita del gioco) non c'è stato un singolo messaggio dal team di Firewalk nei thread del subreddit di Concord. Discorso simile per i social network. Ad esempio, l'ultimo messaggio dell'account X ufficiale dello sparatutto dei PlayStation Studios risale al 25 agosto.