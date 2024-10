MacBook Pro M4 è ufficiale: tutte le specifiche tecniche della nuova serie con Apple Intelligence

Nel corso della giornata di oggi Apple ha presentato in via ufficiale i nuovi MacBook Pro con chip M4 fortemente improntati ad Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia: scopriamo insieme tutti i modelli della nuova serie nel dettaglio.

MacBook Pro M4: le specifiche tecniche

Partiamo innanzitutto da MacBook Pro con chip M4 da 14 e 16 pollici di diagonale, che sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero Siderale e Argento. Il nuovo modello presenta, nella sua configurazione base 16 GB di memoria unificata, che possono essere eventualmente estesi ad un massimo di 32 GB. Il nuovo chip M4 realizzato con tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, presenta una CPU a 10 core e una GPU a 10 core più veloce che in passato, risultando fino a 1,8 volte più performante del precedente MacBook da 13 pollici con chip M1 in qualsiasi attività che richiede maggior potenza di calcolo, come l'editing di foto o il rendering di scene complesse.

MacBook Pro M4

A questo si aggiunge un Neural Engine più veloce ed efficiente, appositamente realizzato per Apple Intelligence, il cui arrivo in Italia è previsto per aprile 2025. Grande focus è stato riservato anche alla connettività, con la presenza di tre porte Thunderbolt 4. MacBook Pro M4 presenta un display Liquid XDR con nano-texture opzionale, con una riduzione notevole dei riflessi e un picco di luminosità massima pari a 1000 nit. Le novità non finiscono qui, grazie alla presenza di una nuova videocamera da 12 megapixel Center Stage, che permette un'acquisizione ottimale di foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione.